iTunes-US-Store: Spenden für Opfer des Hurrikans Matthew

Der Hurrikan Matthew hat in den USA viel Sachschaden angerichtet - dies ist in den letzten Tagen vermehrt durch die Medien gegangen. Matthew war in den Vereinigten Staaten einer der schlimmsten Naturkatastrophen in den vergangen Jahren.Viele Rettungskräfte sind vor Ort und helfen so gut wie sie können. Neben Hilfskräften benötigen die Menschen dort aber auch finanzielle Unterstützung um die zerstörten Häuser, Straßen und Brücken instandsetzen.Genau an der Stelle setzt Apple mit dem iTunes-Store an. Dort lässt sich über eine nationale Spendenkampagne Geld spenden. Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Roten Kreuz. Apple garantiert, dass 100 Prozent der Spenden an die Bedürftigen gehen. Wählbar sind Dollarbeträge von 5, 10, 25, 50, 100 und 200 US-Dollar.Hierzulande ist die Spendenseite im iTunes-Store noch nicht geschaltet, jedoch ist es gut möglich, dass Apple dies in den nächsten Tage noch nachholt.