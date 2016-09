iTunes U: Kurs zu Swift Playgrounds führt in die Programmierung ein

Zusammen mit der Veröffentlichung von Swift 3 in Xcode 8 sowie der iPad-App Swift Playgrounds stellt Apple auch einen passenden Kurs in iTunes U zur Verfügung. Der auf Englisch gehaltene Kurs richtet sich wie die iPad-App vornehmlich an Kinder und Jugendliche und führt in die Grundlagen der Software-Entwicklung ein. Dies umfasst die verschiedenen Ansätze zur Strukturierung von Anweisungen wie Schleifen, Funktionen und Bedingungen sowie die Suche nach Fehlern mittels Debugging.Im Mittelpunkt des kostenlosen Kurses steht die gleichnamige iPad-App Swift Playgrounds, weswegen zur Teilnahme am Kurs ein iPad mit iOS 10 und der kostenlosen App empfehlenswert ist. Die Videos dienen in diesem Zusammenhang als Einführung in die iPad-App und zugehöriger Programmierkonzepte. Für den Einsatz im Schulunterricht hat Apple dem Kurs auch einige Beispiele beigelegt, mit denen Lösungen aus Sicht der Schüler näher gebracht werden.Wer bereits etwas Erfahrung in der Programmierung sammeln konnte, könnte sich aber für alternative Kurse interessieren. Noch nicht begonnen und damit ohne Material ist aktuell der von Apple beworbene Kurs " Geometry with Swift Playgrounds ", der sich ebenfalls an Schüler richtet. Für Studenten empfiehlt sich der kostenlose Stanford-Kurs " Developing iOS 9 Apps with Swift " vom April 2016, der eine Einweisung in die Swift-Programmierung mit Xcode bietet. Zwar wird in dem Kurs nicht explizit auf die Neuerungen von Swift 3 eingegangen, doch enthält er die nötigen Grundlagen, um auch mit Swift 3 für iOS 10 programmieren zu können.