iPhone bald nur noch Platz 3 in Europa? Huawei setzt zum Überholen an

Huawei auf Angriffskurs

EMEA

Weswegen Apple trotzdem vorerst entspannt bleiben kann

Apple gegen Samsung - das ist lange kein Zweikampf mehr. Es gibt seit vielen Jahren eine Vielzahl von »kleineren« Herstellern, die auf den Smartphone-Märkten der verschiedenen Länder und Regionen Achtungserfolge erzielen. Doch nichts ist mit dem unvergleichlichen Aufstieg der chinesischen Anbieter in den letzten Monaten und Jahren vergleichbar. Dieser macht sich bei den weltweiten Verkaufszahlen bemerkbar, betrifft dabei aber nicht nur die asiatischen Märkte. Auch in Europa könnte der erfolgreichste chinesischer Smartphone-Hersteller bald an Apple vorbeiziehen.Den jüngsten Zahlen der Marktforscher von Canalys zufolge errang Huawei im dritten Quartal dieses Jahres 14 Prozent Marktanteil in der sogenannten EMEA-Region, die neben Europa auch Afrika und den Nahen Osten umfasst. Apple liegt nur noch einen einzigen Prozentpunkt davor. Damit schließt sich die Lücke zwischen den Plätzen 2 und 3 immer weiter. Zwar legte auch Apple im Jahresvergleich zu, doch kein Vergleich zu dem Konzern aus Shenzhen. Huawei steigerte den Absatz im Jahresvergleich um 70 Prozent zu und erreicht inzwischen 10 Millionen Geräte. Das aktuelle Angebot der Chinesen umfasst Smartphones der Mate-, P-, G- und Nexus-Serie.Da die EMEA-Region doch sehr groß ist, lohnt eine Aufschlüsselung in die Teilregionen. Während Huaweis Aufstieg in Afrika und im Nahen Osten sehr moderat ausfällt, explodierten die Verkaufszahlen in den Teilregionen CEE (Mittel- und Osteuropa) und Westeuropa. Hierzulande stieg etwa die Zahl von knapp unter 2 Millionen auf fast 5 Millionen Geräte - damit macht Westeuropa ziemlich genau die Hälfte aller Verkäufe in der EMEA-Region aus.Auf Platz 1 verbleibt übrigens weiterhin Samsung mit einem EMEA-Marktanteil von 37 Prozent. Der Vorsprung ist ungefährdet, doch befinden sich die Koreaner nichtsdestotrotz in einem Abwärtstrend. Im Jahresvergleich ging es von mehr als 32 Millionen Verkäufen auf nur noch etwa 28 Millionen zurück.Angesichts Apples möglichen Verlust des zweiten Platzes in EMEA sei aber noch auf zwei relevante Faktoren hingewiesen:1. Weltweit gesehen ist Apples Vorsprung noch deutlich größer (MTN-Meldung: ). Hier führt Cupertino mit 45,5 Millionen abgesetzten Smartphones vor den 33,6 Millionen von Huawei.2. Der mengenmäßige Marktanteil ist wirtschaftlich nicht so relevant wie der gewinnmäßige Anteil. Dort ist Apple weiterhin ungeschlagen. Zuletzt erzielte der Konzern 104 Prozent der Gewinne. Ein Wert von über 100 Prozent kann entstehen, weil zahlreiche Konkurrenten mit ihrer Smartphone-Sparte Verluste einstreichen.Weiterführende Links: