iPhone 8: Hinweis auf entferntes kabelloses Laden

Wenn man an kabelloses Aufladen von Elektronikgeräten denkt, hat man in der Regel eine Induktionsplatte, ein Podest oder einen magnetischen Anschluss wie bei der Apple Watch vor Augen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie sehr nahen oder direkten physischen Kontakt zwischen Ladevorrichtung und Gerät voraussetzen. Deutlich bequemer für den Nutzer wäre aber die Möglichkeit, einen Sender frei zu platzieren, der per Funkfrequenzen (RF Charging) alle kompatiblen Geräte im gleichen Raum auflädt.Genau dies ist das Ziel des Start-Up-Unternehmens Energous, welches seit drei Jahren ein entsprechendes System zur Marktreife führen will. Vor knapp einem Monat wurde bekannt , dass die Firma mit einem Apple-Zulieferer kooperiert. Künftige Produkte mit dem Apfel könnten also von der Technologie profitieren. Jetzt kündigte Energous-CEO Steve Rizzone gegenüber The Verge an, dass noch in diesem Jahr erste Transmitter in den Verkauf gehen. Somit wäre es durchaus möglich, dass entferntes kabelloses Laden schon beim iPhone 8 an den Start geht. Die Gerüchteküche prophezeite für das diesjährige High-End-iPhone seit Langem »Wireless Charging«, allerdings rechneten die meisten bisher mit klassischer Induktion.Natürlich ist der Termin nicht der einzige Hinweis aus Rizzones Mund, der auf das iPhone 8 hindeutet. Bei der Frage nach dem Partnerunternehmen sagte er: „Eines der größten »Consumer Electronic«-Unternehmen der Welt. Ich kann nicht verraten, wer es ist, aber ich garantiere Ihnen, dass sie Produkte von diesem Unternehmen bei sich haben, auf Ihrem Arbeitsschreibtisch oder zu Hause.“Die WattUp-Technologie basiert auf Funkfrequenzen, über die Energie kabellos übertragen wird. Diese Frequenzen können von verschiedenen Geräten wie Lampe, TV oder Möbeln bereitgestellt werden, woraufhin in den Empfängern mithilfe vieler Antennen die Energie aufgefangen und wieder in Strom umgewandelt wird. Herzstück bildet dabei ein kleiner Chip (ASIC), der sich selbst durch diese eintreffende Energie speist und für das Gerät bündelt.Die ersten Produkte mit WattUp-Empfängern stellt Energous schon zur heute beginnenden CES vor. Ohne zugehörige Transmitter bleiben sie allerdings auf klassisches kabelloses Laden per physischem Kontakt beschränkt, bis die Sender im weiteren Verlauf von 2017 - womöglich mit dem iPhone 8 - auf den Markt kommen.Weiterführende Links: