iPhone 6 Plus: Apple startet Reparaturprogramm für flackernde Displays

Nachdem im März zahlreiche iPhone-6-Plus-Käufer berichtet hatten, dass die Bildschirme ihrer Geräte zu flackern beginnen, wurde es erst einmal wieder still um das Problem. Schnell wurde allerdings klar, dass die Probleme teilweise mit Apples „Bendgate“, vielmehr jedoch mit harten Stoßen durch Fallenlassen des Smartphones zusammenhängen.Nun hat Apple ein Reparaturprogramm gestartet, welches den Fehler beheben soll. Sollte das iPhone 6 Plus die Fehler besitzen, funktionstüchtig sein und kein gebrochenes Displayglas aufweisen, so repariert Apple den Schaden gegen eine Servicegebühr von 167,10 Euro. Sollten Kunden bereits eine teurere Reparatur ihres Smartphones durchführen lassen haben, so lässt sich die Differenz über die Support-Seite erstatten.Laut Apples Service-Seite soll das Problem nur bei wenigen Kunden auftreten. Die Reparatur kann in Apple Stores, bei Apple Premium-Partnern oder bei Apples technischem Support vorgenommen werden.Weiterführende Links: