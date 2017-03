iOS 10.3 und die bislang bekannten Probleme: Home-Button, App-Start, Hänger

iOS 10.3: Home-Button reagiert nicht

Nach einigen Tagen auf dem Markt kristallisieren sich langsam manche Probleme heraus, die seit iOS 10.3 bestehen. Auch wenn Apple insgesamt ein unproblematisches Update glückte, was angesichts des Umstiegs auf das neue Apple-Dateisystem ganz anders hätte aussehen können, beklagen sich einige Anwender über Fehler. Wir fassen zusammen, welche Baustellen Apple nun dringend angehen sollte.Seit Anbeginn der iPhone-Zeit verfügen Apples Smartphones nur über den unten positionierten Home-Button als zentrales Steuerelement. Anders als die Konkurrenz entschied sich Apple gegen weitere Tasten unterhalb des Displays, so zum Beispiel "Suche" oder "Zurück". Umso ärgerlicher aber, wenn das Betätigen des Home-Buttons nicht so funktioniert, wie es soll. Von zahlreichen Benutzern ist die Beschwerde zu hören, der Home-Button ignoriere bei ihnen die erste Eingabe und reagiere erst beim zweiten Mal. Ein Muster ist nicht zu erkennen, denn mal klappt alles, dann wieder nicht. Den Apple Discussions zufolge sind iPhones der Serien 6s und 7 betroffen.Die App wird angetippt, das Icon verändert leicht die Farbe... und dann passiert gar nichts mehr. Auch von diesem Fehler sind einige Nutzer betroffen. Es handelt sich auf jeden Fall um ein systemseitiges Problem, denn wenn der Fehler auftritt, lässt sich gar keine App mehr starten. Die einzige Möglichkeit zur Behebung ist ein Neustart, anschließend klappt wieder alles. Auf betroffenen Geräten aber nur für wenige Stunden, dann ist das nächste Rebooten erforderlich.Wer sein iPhone entweder per Seitentaste, per Home-Button oder durch Anheben aufweckt, sieht in diesem Fall nur noch ein verschwommenes Bild - ganz so, als habe man die Mitteilungszentrale nach unten ausgefahren, ohne dass diese Inhalte anzeigt. Leider gibt es auch in diesem Fall nur eine einzige Möglichkeit, wieder auf das iPhone zugreifen zu können: Home und Seitentaste lange gedrückt halten, bis ein Neustart ausgelöst wird. Über den normalen Weg lässt sich das iPhone nämlich nicht mehr beenden.Sehr viel seltener als die oben genannten Probleme kommen komplette Systemabstürze vor, bei denen sich das iPhone dann automatisch neu startet. Es gibt zwar vereinzelte Meldungen, allerdings derzeit relativ wenige. iOS 10.3 scheint zwar etwas häufiger abzustürzen, als es bei der Vorgängerversion der Fall war - die Folgerung, iOS 10.3 crashe ständig, beschreibt aber nicht die Tatsachen.Einzelne Fehler lassen oft den Eindruck entstehen, es handle sich beim ganzen Produkt um Flickwerk. Trotz der geschilderten Probleme, die für betroffene Nutzer sehr ärgerlich sind, handelt es sich bei iOS 10.3 aber um eine sehr stabile Systemversion. Trotz Wechsel des Dateisystems gelang Apple eine weitgehend reibungslose Markteinführung. Unsere Umfrage in der Meldung "Erste Erfahrungen mit iOS 10.3 ( ) ist ebenfalls eindeutig - das Ergebnis fällt bislang eindeutig positiv aus.