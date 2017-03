Weitere Aktualisierungen: tvOS 10.2, watchOS 3.2, iWork

Neuerung für die Apple Watch

Keynote, Pages und Numbers

Am heutigen Update-Abend hält Apple noch zahlreiche weitere Aktualisierungen parat. Auch Besitzer eines aktuellen Apple TV 4 finden ab sofort eine neue Systemversion vor, die allerdings kaum sichtbare Änderungen mitbringt. Wie bei iOS 10.3 stellt Apple beim Apple TV 4 auf das neue Dateisystem APFS um. In der Nutzerführung verbessert hat sich das Scrollverhalten bei langen Listen per Siri-Fernbedienung. Wer eine große Anzahl an Geräten verwaltet, beispielsweise beim Einsatz in Unternehmen oder an Schulen, kann fortan auf das Device Enrollment Program zurückgreifen. Was schon lange für iOS-Geräte zur Verfügung steht, ist somit fortan auch für das Apple TV 4 verfügbar.watchOS 3.2 bringt den Theatermodus mit. Etwas umständlicher war die Funktion schon vorher zu nutzen, indem per Systemeinstellungen die automatische Aktivierung des Displays ausgeschaltet wurde. Fortan ist es aber möglich, direkt per Kontrollzentrum in den Theatermodus umzuschalten - das Display bleibt dann bei Arm-Bewegung oder Push-Mitteilungen dunkel, Signaltöne bleiben ebenfalls aus. Außerdem strukturierte Apple das Kontrollzentrum geringfügig um und ordnete die Funktionen anders an. Aktualisieren lässt sich watchOS über die entsprechende Watch-App auf dem iPhone.Nutzer der iWork-Apps können ebenfalls ab sofort Updates laden, sowohl unter macOS als auch iOS. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, dass sich passwortgeschützte Dokumente fortan per Touch ID entsperren lassen. In Numbers überarbeitete Apple die Oberfläche zum Bearbeiten von Daten und Formeln, Keynote kann nun auch Präsentationen der ersten Version laden. Neu in Pages ist die Funktion, Dokumentteile über Lesezeichen miteinander zu verknüpfen. Alle Updates stehen kostenlos zur Verfügung. Wer die Web-Versionen der iWork-Apps aufruft, findet ebenfalls aktualisierte Versionen vor. Numbers im Mac App Store Pages im Mac App Store Keynote im Mac App Store Pages für iOS Numbers für iOS Keynote für iOS