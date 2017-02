Aus Apples Geschichte: Apple fast pleite, Amelio wird CEO

Februar 1996: Amelio übernimmt

Kurzes, aber wirkungsvolles Intermezzo

Erst vor wenigen Tagen präsentierte Apple ein neues Rekordquartal und erwirtschaftete den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Mehr als 78 Milliarden Dollar weist der Bericht für das Weihnachtsquartal 2016 aus, daraus resultierte ein Gewinn in Höhe von knapp 18 Milliarden Dollar. Angesichts dieser Dimensionen wird es immer schwerer sich vorzustellen, dass Apple vor 21 Jahren kurz vor der Insolvenz stand. Apples Ziel lautete damals, einen Käufer für das Unternehmen zu finden - im Gespräch waren unter anderem IBM, Sun und Philips. Wenn es eines Beweises für Apples desolaten Zustand bedurfte, dann der offene Brief des damaligen CEO Michael "Diesel" Spindler. Dieser war mit der Überschrift "Die Dinge laufen nicht so gut..." versehen, sollte eigentlich als Beruhigung für Apple-Fans dienen, sorgte aber endgültig für tiefe Besorgnis unter allen Beobachtern.Vor genau 21 Jahren, nämlich Anfang Februar 1996, übernahm ein neuer CEO das Ruder - Gil Amelio trat an. Als großen Erfolg in seiner beruflichen Laufbahn konnte Amelio vorschlagen, schon einen anderen sehr angeschlagenen Marktriesen wieder saniert zu haben. Nach seiner erfolgreichen Zeit bei National Semiconductor galt Amelio daher als Hoffnung für Apple. Bekanntlich handelte es sich aber nur um eine sehr kurze Episode. Keine zwei Jahre später war Amelio bereits wieder Geschichte und Steve Jobs leitete fortan die Geschicke des Unternehmens.Dennoch sollte die Leistung des Gil Amelio nicht zu gering geschätzt werden. In seine Amtszeit fiel die Entscheidung, das Endlos-Projekt Copland einzustellen und stattdessen Energie in Mac OS 8 zu investieren. Gleichzeitig lautete die Strategie, den Nachfolger des klassischen Mac OS außerhalb des Unternehmens zu suchen. Zunächst galt Be mit dem System BeOS als wahrscheinlichster Kandidat, das Rennen machte aber bekanntlich NeXT mit NextStep - und der damit verbundenen Rückkehr von Steve Jobs.Einen etwas detaillierteren Überblick bietet unser Artikel " 40 Jahre Apple und 7 CEOs ", der kompakt die wichtigsten Ereignisse in Apples Geschichte sowie die sieben Führungsfiguren seit Unternehmensgründung beleuchtet, nämlich Michael Scott, Mike Markkula, John Sculley, Michael Spindler, Gil Amelio, Steve Jobs und Tim Cook.