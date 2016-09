Test Sonnet Echo 15+: Thunderbolt-Dock mit vielen Extras

Ein Dock, sie alle zu binden?

Kompakt

Marke Sonnet Bezeichnung Echo 15+ Art Thunderbolt-Dock Empf. Preis (€) ab ca. 670 Verfügbarkeit sofort

Update

Insbesondere Notebook-User kennen das Problem: Kommt man ins Büro oder nach Hause, müssen am Mobilrechner erst mal zahlreiche Kabel angestöpselt werden: Neben dem obligatorischen Stromkabel zum Nachtanken des Akkus gehört dazu oft ein Monitorkabel, USB-Festplatten, eventuell ein Netzwerkkabel (womöglich noch mit einem Adapter, weil keine RJ45-Buchse am MacBook ist) und vielleicht noch weitere Strippen für sonstige Peripherie.Seit der Einführung von Thunderbolt in Macs besteht prinzipiell die Möglichkeit, über diese Schnittstelle diverse Anschlüsse zusammenzufassen, denn Thunderbolt beherrscht mehrere Protokolle wie USB, DisplayPort, HDMI und LAN. Diesen Umstand haben sich einige Zubehörhersteller zunutze gemacht und Port-Replikatoren mit diversen Anschlüssen auf den Markt gebracht. Die vielleicht kompromissloseste Lösung dieser Art ist jetzt von Sonnet in Form des Echo 15+ Thunderbolt 2 Dock verfügbar. Nachdem sich die Einführung des Gerätes fast zwei Jahre lang verzögert hat, konnte ich nun endlich die fertige Hardware ausgiebig testen. Lesen Sie im Folgenden, für wen sich das Echo 15+ eignet, und wer besser gleich abwinken sollte.(Bitte dasauf der letzten Seite ganz unten beachten.)