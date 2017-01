Test: Fiio A5 analoger Kopfhörerverstärker für iDevices und mobile Audioplayer

Kompakt

Marke Fiio Bezeichnung A5 Art mobiler Kopfhörerverstärker Empf. Preis (€) ca. 150 Verfügbarkeit sofort

Manchmal muss es eben etwas mehr sein. Wer sich gerade neue und vor allem besser klingende Kopfhörer für den Musikgenuss unterwegs zugelegt hat, steht nicht selten vor dem Problem, dass diese am iPhone oder an anderen Musik-Playern keine ausreichend hohe Maximallautstärke erzielen. Zudem haben viele Kopfhörer eine höhere Impedanz, die den winzigen Verstärkerstüfchen in den meisten mobilen Abspielgeräten zu viel abverlangen. Das Ergebnis ist ein flacher, lustloser Klang – was man ja eigentlich mit der Anschaffung eines besseren Kopfhörers vermeiden wollte.Inzwischen haben sich die Zeiten etwas geändert. So gibt es durchaus sehr gute Over-Ear Kopfhörer mit ausreichend niedriger Impedanz und genügend Wirkungsgrad, sodass sie auch an iDevices laut genug spielen. Aber es bleibt das Problem, dass die Ausgangsstufen solcher Player klanglich und dynamisch nicht die Wurst vom Teller ziehen. Fiio bietet mit dem neuen A5 Kopfhörerverstärker eine Lösung.Zunächst zur Einsortierung des A5: Es handelt sich hierbei um ein rein analoges Gerät ohne eingebauten DAC. Das heißt, der A5 ist speziell für Player mit analogem Klinkenausgang gedacht. Technisch gesehen kann er aber durchaus auch an einem iPhone 7 mit Lightning-auf-Klinke-Adapter betrieben werden. Der A5 verfügt über einen eigenen eingebauten Akku mit 880mAh Kapazität, was für eine Spieldauer von ungefähr 13 Stunden reichen soll, was aber auch von dem angeschlossenen Kopfhörer abhängt. Der Akku des Mobil-Players bzw. des iDevice wird also durch den Betrieb des Kopfhörers nicht belastet und sollte dementsprechend länger durchhalten. In der Praxis, mit ein paar Stunden Musik pro Tag, sollte eine Akkuladung des A5 also mindestens eine Woche durchhalten. Geladen wird der Akku über ein mitgeliefertes USB-Kabel an einem beliebigen ladefähigen USB-Port. Die Ausgangsleistung gibt Fiio mit >800mW bei 32 Ohm an. Fiio empfiehlt den A5 für Kopfhörer mit einer Impedanz zwischen 16 und 300 Ohm. Damit eignet er sich also auch für Kopfhörer, wie den kürzlich getesteten beyerdynamic Amiron Home (250 Ohm).Der A5 hat keinen eigenen DAC. Man kann ihn also nicht digital mit iPhone & Co. verbinden. Der Hersteller Fiio hat auch andere Geräte mit eingebautem DAC im Programm (siehe hier), die konzeptionell aber andere Wege gehen. Ein Gerät mit Anschluss an den Lightning-Port der iDevices ist in Planung.Man kann den A5 als Nachbrenner für vorhandene (analoge) Kopfhörerausgänge verstehen. Er verspricht deutlich mehr Leistung und Ausdauer beim mobilen Hörspaß, fordert dem Nutzer allerdings eine gewisse Kompromissbereitschaft beim Einsatz speziell an Smartphones ab.