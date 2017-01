Take Mine: Neuer iPhone-7-Plus-Werbespot

Der Porträt-Modus des iPhone 7 Plus erlaubt es dem Anwender, Bilder wie mit einer DSLR-Kamera zu schießen. Aus beiden Linsen der Dualkamera auf der Rückseite wird digital eine Tiefenunschärfe errechnet, so dass der Hintergrund des Bildes verschwommen wirkt. Diese Funktion wertet die Kamera des Gerätes noch einmal deutlich auf.Welcher Hobbyfotograf kennt es nicht - man ist mit der Spiegelreflexkamera auf einer Familienfeier und macht ein paar Bilder, dann jedoch melden sich immer mehr Verwandte zum persönlichen Shooting an. Die Bilder seien ja am Ende viel besser, als wenn man selbst welche mit der Kompaktkamera oder dem Smartphone mache. An genau diesem Punkt setzt Apple mit dem neuen Werbespot "Take Mine" an.Eine Protagonistin kommt in ein südländisches Dorf und macht ein Porträt einer älteren Dame. Durch den Tiefeneffekt wirkt das Foto nun so professionell, dass das ganze Dorf fotografiert werden möchte. Beispielsweise der Fischer oder die Dame in der Bäckerei.So zeigt der Werbespot einige Szenen, von Bewohnern des Dorfes während des Fotografierens. Der Plot endet mit einem Schäfer und seiner Herde und dem Slogan "practically magic". In der Beschreibung des Videos erklärt Apple noch einmal den Porträt-Modus und erklärt, dass man professionelle Porträts fortan ganz einfach machen könne, eben mit nur einem Klick.Weiterführende Links: