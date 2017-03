Swift Playgrounds nun auch auf Deutsch

Im Zuge der heutigen iPad-Vorstellung hat Apple auch die iPad-App Swift Playgrounds aktualisiert. Das nun in Version 1.2 vorliegende Entwicklungssystem (App: ) für kleinere Programmierexperimente und Softwareprojekte ist dadurch in deutlich mehr Sprachen verfügbar - darunter auch auf Deutsch. Weitere Sprachen sind Chinesisch, Englisch, Französisch, Japanisch und Spanisch.Insbesondere Kindern soll damit trotz fehlender Englischkenntnisse der Einstieg in Apples favorisierter Programmiersprache erleichtert werden. Daher liegen nicht nur die App selbst, sondern auch alle Herausforderung, Puzzle und Übungen auf Deutsch vor. Die Swift-Programmiersprache selbst ist freilich weiterhin ausschließlich in Englisch gehalten, doch ist der diesbezügliche Befehlssatz schnell gelernt.Auch wenn sich die App primär an Kinder richtet, eignet sie sich grundsätzlich auch für Erwachsene, um sich spielerisch mit dem Konzept der Software-Entwicklung im Allgemeinen und der Swift-Programmierung im Speziellen vertraut zu machen. Swift Playgrounds setzt ein iPad mit iOS 10 oder höher voraus. Die App wurde auf der WWDC 2016 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und steht seit der Einführung von iOS 10 für iPad-Nutzer als kostenloser Download zur Verfügung. Die neue Version wird voraussichtlich im Laufe des Abends verfügbar sein.