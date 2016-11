„Hour of Code“ - diesen Namen trägt Apples neues Workshop-Programm, welches Kindern das Programmieren näher bringen soll. Die Sessions finden zwischen dem 5. und dem 11. in den Apple Stores statt. Nun wurde die damit zusammenhängende App Swift Playgrounds aktualisiert, um mit den Workshops kompatibel zu sein (Store: ).Allerdings wurden nicht nur die Inhalte aktualisiert, Cupertinos Entwickler haben ebenfalls neue Features integriert. So lassen sich jetzt besonders wichtige Zeilen im Code markieren, um sie besonders hervorzuheben. Ebenfalls neu ist auch der Support für Soundeffekte und Musik in der App. Zudem gibt es nun die Möglichkeit, durch Benachrichtigungen auf neue oder aktualisierte Inhalte in der App hinzuweisen.Swift Playgrounds setzt ein iPad mit iOS 10 oder höher voraus. Die App wurde auf der WWDC 2016 erstmals vorgestellt und lässt sich seit der Einführung von iOS 10 auf den iPads installieren. Apple führte die Anwendung ein, um Kindern spielend die Grundsätze des Programmierens zu erläutern.Weiterführende Links: