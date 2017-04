Spotify: App für Apple Watch in Planung

Funktionsumfang noch unbekannt

Spotify bietet aktuell keine eigene App für die Apple Watch an. Diese Marktlücke bemerkte auch Entwickler Andrew Chang und begann mit der Programmierung seiner Apple-Watch-App "Spotty". Mit dieser ließen sich zahlreiche Funktionen des Musikstreaming-Dienstes auch auf der Apple Watch nutzen. Nach einiger Zeit kam jedoch Spotifys Rechtsabteilung auf Spotty zu und erklärte, dass die Verwechselungsgefahr zu Spotify sehr groß sei.In diesem Zug gab man der App den Namen Snowy und seitdem war es deutlich ruhiger um das Programm. Jetzt äußert sich der Entwickler wieder zu seinen Plänen und erklärt, dass Snowy in einer aufgebohrten Version Teil der iOS-Spotify-App werden soll. So seinen Spotify-Entwickler auf ihn zugekommen und sollen ihn um eine Kooperation gebeten haben.Wann die Applikation im offiziellen Spotify-Gewand erscheinen wird, ist jedoch unklar. Auch über den Funktionsumfang wurde bisher noch nichts berichtet. Allerdings soll Snowy bis zum Starttermin der Spotify-App weiterhin verfügbar bleiben. Spotify ist kostenlos in Version 8.3.0 im iOS App Store erhältlich. Zur Installation benötigen Anwender mindestens iOS 8.0 sowie 129 MB freien Speicherplatz. Bei Spotify handelt es sich um eine Universal-App für iPhone und iPad. Der Dienst lässt sich sowohl kostenlos über eine Werbefinanzierung als auch kostenpflichtig nutzen.Weiterführende Links: