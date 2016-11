Spiegel Online passt App an iOS 10 und 3D Touch an

Gut ein Jahr nach der Einführung der druckempfindlichen Displaytechnologie 3D Touch beim iPhone 6s hat sich ein Großteil der regelmäßig gepflegten Produktiv-Apps darauf eingestellt. Kräftiger Druck auf die App-Symbole von einem iPhone 6s, 6s Plus, 7 oder 7 Plus öffnet bei ihnen ein Kontextmenü mit Schnellzugriff auf beliebte oder praktische Elemente der jeweiligen Anwendungen.Diese Funktionalität reicht jetzt auch die Nachrichten-App des Spiegels »SPON« für iOS nach (Store: ). Erzeugte ein kräftiger Druck auf das vor Kurzem neugestaltete App-Symbol nur ein hilfloses Vibrieren des Gerätes aus, so bietet das neue Menü Schnellzugriff auf Schlagzeilen, den Fußball-Liveticker, die Video- und die Foto-Sektion der App. Das erlaubt auch einen Einblick darin, welche Elemente der SPON-App offensichtlich die beliebtesten sind.Wie bei den meisten Apps, die 3D Touch unterstützen, beschränkt sich die Funktionalität allerdings auf das App-Symbol. In-App-Vorschauen über die Peek- und Pop-Geste gibt es bei SPON auch weiterhin nicht. Stattdessen unterzogen die Entwickler das Widget für den »Suchen«-Bildschirm einem Redesign. Dieser orientiert sich nun an der Optik von iOS 10. Außerdem sind Push-Mitteilungen künftig eventuell mit Fotos ausgestattet. Die anderen Neuerungen fasst der Spiegel unter kleineren Fehlerbehebungen zusammen.Die Spiegel-Online-App steht in Version 3.1 kostenlos im App Store zur Verfügung. Mindestvoraussetzung sind iOS 8.0 oder neuer und 28,4 MB freier Speicher. Die App ist für iPhone und iPad optimiert und enthält auch eine Apple-Watch-App.Weiterführende Links: