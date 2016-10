Samsung: Massenproduktion von Prozessoren mit 10 nm gestartet

Samsung produziert und entwickelt neben eigenen Geräten auch Bauteile für andere Hersteller. Besonders beliebt sind Flash-Speicher und Prozessoren der Koreaner. Auch Apple gehört zu Samsungs Kunden.Bei den Prozessoren hat Samsung jetzt eine Erfolgsmeldung zu verzeichnen. Die Koreaner haben mit der Massenproduktion von Prozessoren mit einer Strukturbreite von 10 Nanometern begonnen. Ausgeliefert werden sollen die neuen SOCs allerdings erst Anfang 2017. SOC steht für System-on-Chip, also einem Chip, auf dem große Teile der notwendigen Bauteile bereits integriert sind. Insbesondere der Prozessor ist dort verbaut.Die Vorteile im Vergleich zu den letzten Generationen sind durchaus bemerkenswert. So sollen die 10-nm-Prozessoren 40 Prozent weniger Energie verbrauchen und bis zu 27 Prozent leistungsfähiger sein. Kommenden Herbst will Samsung bereits die nächste Generation der 10-nm-Prozessoren vorstellen.Apple setzt bei den Prozessoren aktuell auf TSMC als Zulieferer. Dies könnte sich nächstes Jahr beim A11 Prozessor ändern. Apple wird bei dem nächsten Mobilprozessor auf eine Strukturbreite von 10 nm setzen, neben Samsung wird aber auch TSMC Angebote machen. TSMC bereitet die Produktion im 10-Nanometer-Verfahren aktuell vor. Apple hatte zuvor wegen der 10-nm-Produktion nicht mehr auf Samsung gesetzt . Kleinere Strukturbreiten sind effizienter als größere, das heißt mehr Leistung bei gleichbleibendem oder reduziertem Stromverbrauch.Weiterführende Links: