Runkeeper zeichnet GPS-Strecke mit Apple Watch Series 2 auf

In der neuen Version 7.6 bringt die Fitness-App Runkeeper für den Laufsport eine neue Funktionalität mit, von der Träger einer Apple Watch Series 2 profitieren. Dort lassen sich über die mitgelieferte watchOS-App von Runkeeper die gelaufene GPS-Strecke aufzeichnen, und anschließend auf dem iPhone auf der Karte einsehen. Zusätzlich enthält die watchOS-App aktualisierte bzw. neue Diagramme für Zieltempo, Herzfrequenz und GPS-Signal.Bereits mit der vorherigen Version bietet Runkeeper außerdem eine verbesserte Verfolgung der Schuhsensoren, um den Nutzer rechtzeitig über den Ausfall der Sensoren zu informieren. Ebenso hinzugekommen waren Workout-Empfehlungen für kleine Herausforderungen, die mit Errungenschaften belohnt werden. So will die App die Motivation aufrecht halten und für Abwechslung sorgen.Runkeeper erfordert mindestens iOS 9 und ist in der Basis-Ausstattung kostenlos . Zusatzfunktionen sowie eine werbefreie App erhalten Nutzer über In-App-Abonnements, die mit monatlich 9,99 Euro bzw. jährlich 39,99 Euro zu Buche schlagen. Unter anderem lässt sich so die eigene Aktivität in Echtzeit mit Freunden teilen.