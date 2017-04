Refurbished Store randvoll: 70 verschiedene Macs erhältlich

MacBook Pro 2016 mit Touch Bar

iMac 21,5" und 27", mit und ohne Retina

MacBook, MacBook Air, Mac Pro

Apples offizieller Refurbished Store für generalüberholte Geräte ist so gut ausgestattet wie selten zuvor. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich 70 verschiedene Mac-Konfigurationen im Angebot, sodass wohl in fast jedem Fall die eigene Wunschkonfigurationen erhältlich ist. Apple verkauft im Refurbished Store sowohl Geräte der aktuellen Baureihen als auch etwas ältere Generationen zu günstigeren Preisen. Wer nach dem günstigstmöglichen Mac sucht, kann derzeit zum MacBook Air 13,3" greifen, das im Refurbished Store 929 Euro kostet. Es handelt sich dabei um die Serie "März 2015", also die weiterhin auch im normalen Store angebotene Serie.(Zum Store: Nachdem Ende März erstmals das neue MacBook Pro im Refurbished Store aufgetaucht war, gibt es jetzt inzwischen 18 verschiedene Konfigurationen des 15"-Modells sowie zwei Varianten der 13"-Serie. Die Preise für das MacBook Pro 2016 mit 15"-Display beginnen bei 2289 Euro, dies entspricht einem Rabatt von knapp 200 Euro im Vergleich zum regulären Kauf. Das MacBook Pro 13" steht für 1439 Euro zur Verfügung, es handelt sich um die Variante ohne Touch Bar.(Zum Store: Aus 25 verschiedenen Ausstattungsvarianten kann wählen, wer im Refurbished Store nach einem iMac Ausschau hält. Apple bietet sowohl die aktuelle Serie als auch die Baureihe "September 2013" und "Juni 2014" an. Diese verfügten noch nicht über ein hochauflösendes Retina-Display. Für 999 Euro erhält man dann allerdings auch bereits den günstigsten iMac 21,5". Soll es Retina sein, so beginnen die Preise bei 1439 Euro für den iMac 21,5" und 1779 Euro für den iMac 27" mit 5K.(Zum Store: Unverändert führt Apple das im April 2016 aktualisierte MacBook 12" für 1229 Euro im Sortiment des Refurbished Stores. Wer der Einstellung des MacBook Air 11" nachtrauert, findet noch eine Konfiguration, nämlich die Variante mit 1,6 GHz und 256 GB Flash für 1059 Euro. 2369 Euro müssen für den Kauf des Mac Pro eingeplant werden, der dann 3,7 GHz, 12 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher mitbringt. Konfigurationen mit 16 GB RAM oder mit acht Prozessorkernen sind ebenfalls vorhanden.