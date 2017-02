Problematische Displays: Apple liefert LG UltraFine nicht mehr aus

Momentan nicht verfügbar

Ein Schuss, der nach hinten losging

Aktualisierung

Apple zog sich bekanntlich aus dem Displaygeschäft zurück und führt nach vielen Jahren nun erstmals keine eigenen Monitore mehr im Sortiment. Um Kunden dennoch hochauflösende, externe Displays empfehlen zu können, ging Apple eine Partnerschaft mit LG ein. Seit Ende Dezember verkauft Apple auch ein 5K-Modell mit Bezeichnung LG UltraFine 5K (Zum Store: ). Allerdings stellte sich recht schnell heraus, dass es zu Problemen kommen konnte. Befindet sich nämlich ein WLAN-Router in der Nähe des Displays, kann es zu deutlich erkennbaren Bildstörungen oder sogar einem Absturz des Macs kommen. Bei einigen Nutzern lässt sich das Display gar nicht verwenden, wenn der Router nicht mindestens zwei Meter entfernt steht.Ein Blick auf Apples Online-Store zeigt, dass im Hintergrund reagiert wurde. Auch wenn sich Apple bislang nicht offiziell zur Angelegenheit äußerte, immerhin ist es ja auch kein Display aus eigener Entwicklung, so sprechen die Lieferzeiten eine deutliche Sprache. Ohne gesonderte Ankündigung liegen die Lieferzeiten plötzlich nicht mehr bei drei Tagen, sondern bei fünf bis sechs Wochen ( ) - Apples übliche Lieferprognose, wenn ein Produkt komplett vergriffen oder nicht erhältlich ist.Man kann davon ausgehen, dass der Verkauf so lange angehalten wird, bis LG nachgebessert und die Probleme beseitigt hat. Betroffene Kunden, deren Display sich im Einsatz befindet und ebenfalls starke Bildstörungen aufweist, müssen sich direkt an Apple wenden. Insgesamt fällt die Situation für Apple sehr unangenehm aus. Es ist recht unüblich, dass Apple massiv Produkte eines Drittanbieters bewirbt. Im Falle des LG UltraFine ging der Schuss komplett nach hinten los - anstatt einen würdigen Nachfolger der eingestellten Cinema Displays zu empfehlen, holte sich Apple einigen Ärger ins Haus. Auch von LG gab es bislang übrigens noch keine offizielle Stellungnahme zur Thematik.LG hat in einer kurzen Stellungnahme bestätigt , dass man sich des Problems angenommen habe. Das Problem wurde gefunden, alle neuproduzierten Modelle weisen den Fehler nicht mehr auf.