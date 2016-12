Pokémon Go für die Apple Watch erschienen

Mehr als ein Vierteljahr ist es nun schon her, dass Niantic auf dem iPhone-Event im September ankündigte, den Erfolgstitel Pokémon Go (Store: ) auch auf die Apple Watch zu bringen. Während es zwischenzeitlich sogar Gerüchte gab, angesichts der unerwartet langen Entwicklungszeit sei die Entwicklung eingestellt worden, steht nun ein Update zur Verfügung. Wer die aktuelle Version von Pokémon Go installiert, hat fortan auch mit der Apple Watch Zugang zum Spielgeschehen. Zwar lassen sich via Watch keine Pokémon einfangen, wohl aber Pokéstops besuchen, um dort Pokébälle, Tränke und Eier einzusammeln.Nähert man sich einem Pokemón, so informiert die Watch-App darüber - anschließend muss der Nutzer das iPhone aber aus der Tasche holen. An weiteren Status-Informationen bietet App zudem noch eine Anzeige, wie viel Distanz man noch bis zum Ausbrüten des nächsten Eis zurücklegen muss sowie einen Hinweis, wenn ein Pokemón aus dem Ei schlüpfte oder der Spieler eine Medaille erhalten hat.Pokémon Go steht kostenlos im App Store zur Verfügung (Zum Store: ). Während für das eigentliche Spiel nichts zu bezahlen ist, lassen sich per In-App-Kauf Pokémünzen erwerben, für die es dann praktische Gegenstände wie Brutmaschinen, Glückseier, Lockmodule, Bälle oder auch mehr Aufbewahrungsplatz zu kaufen gibt. Wer kein echtes Geld ausgeben will, kann sich jeden Tag Münzen in den Arenen verdienen.