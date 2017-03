Pokémon Gelb auf die Apple Watch (tele)portiert - dank Emulator

Die Emulation alter Systeme erfreut sich unter Geeks und Nerds großer Beliebtheit, weil sie nicht nur eine technologische Herausforderung sein kann, sondern auch einen Blick in längst vergangene Zeiten der schnelllebigen IT-Branche erlaubt. Dies dürften auch einige der Gründe dafür gewesen sein, dass Software-Entwickler Gabriel O’Flaherty-Chan einen Emulator zusammengebaut hat, der das "Game Boy Color"-System von Nintendo auf die Apple Watch bringt.Der "Giovanni" getaufte Emulator erlaubt O’Flaherty-Chan in erster Linie, sein Lieblingsspiel Pokémon Gelbe Edition, auch als die Special Pikachu Edition bekannt, direkt am Handgelenk auf Apples Smartwatch zu spielen. Dabei stellten die Beschränkungen der Uhr eine Herausforderung dar. So musste er beispielsweise einen Kompromiss zwischen Bildqualität und Reaktionsgeschwindigkeit finden. Ebenso ist die Spielsteuerung aus Steuerkreuz und Knöpfen ein Problem gewesen. Hier hat sich O’Flaherty-Chan für eine feine Belegung des Displays entschieden, was jedoch für Grobmotoriker wohl keine Lösung darstellen wird.Der Erfahrungsbericht zum Giovanni-Projekt lässt sich aktuell nicht abrufen, denn der zugehörige Blog ist aufgrund des allgemeinen Interesses leider offline gegangen. Das Projekt selbst findet sich aber auch auf GitHub und kann dort von expermentierfreudigen Lesern heruntergeladen, analysiert und ausprobiert werden. Hieraus geht auch hervor, dass Giovanni auf den Emulator Gambatte aufbaut.