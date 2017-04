Philips 27" Monitore mit extra großem Farbraum – ungekrümmt und Quad-HD

Kompakt

Marke MMD/Philips Bezeichnung 276E8FJAB Art 27" Quad-HD Monitor Empf. Preis (€) 399 Verfügbarkeit Mai

Anfang März verkündete MMD/Philips die Markteinführung eines neuen, kostengünstigen 27" Monitors mit besonders stark gekrümmtem Display und weiter Farbraumabdeckung (130% des sRGB bzw. 104% des NTSC-Spektrums). (siehe unsere Meldung vom 05.03.) Das Kurven-Modell 278E8QJAB ist dabei mit einem UVP von 299 sehr preisgünstig, bietet aber leider nur HD-Auflösung, was viele in der heutigen Zeit für nicht mehr ausreichend erachten. Und mit gekrümmten Displays kann sich auch nicht jeder anfreunden. Mit dem jetzt vorgestellten Modell 276E8FJAB (wer soll sich diese kryptischen Modellbezeichnungen eigentlich merken?) bringt MMD jetzt, genauer gesagt im Mai, eine Alternative.Das Design inklusive Standfuß bleibt weitgehend dasselbe wie bei dem gekrümmten 27-Zöller, die Bilddiagonale von 27" auch. Nur ist der Bildschirm des 276E8FJAB eben flach und sein Panel ist kein VA-LCD sondern ein IPS-LCD mit der vierfachen HD-Auflösung von 2560 x 1440 bei einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 60Hz und W-LED Hintergrundbeleuchtung. Die Auflösung entspricht einer Pixeldichte von 108,8 ppi (Seitenverhältnis 16:9). Die Helligkeit gibt der Hersteller mit 350 cd/m² an – 100 mehr als bei dem Curved-Modell. Der Betrachtungswinkel liegt auch hier bei 178° H/V.Im Vordergrund der Feature-Liste steht auch beim neuen Philips 276E8FJAB die Farbwiedergabe. Die soll dank "Ultra-Wide-Color-Technologie", welche auf Hardwareebene statt per Software-Tuning verwirklicht wurde, eine Farbraumabdeckung von 114% NTSC (CIE 1976) und 132% sRGB (CIE 1931) beiten. Das liegt nochmal leicht über den Werten des Curved-Modells (104% NTSC und 130% sRGB). Allerdings unterstützt das Panel hier wie dort nur 8 Bit pro Kanal (16,7 Mio. Farben).Anschlussseitig stehen neben DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4 auch der veraltete VGA-Eingang und ein Synchronisationsport (Sync auf Grün) zur Verfügung. Für Audio gibt es offenbar nur analoge Ein- und Ausgänge. Ein USB-Hub ist, wenn die technischen Unterlagen vollständig sind, gar nicht verbaut.Das neue E-Line-Display Philips 276E8FJAB wird im Mai 2017 erhältlich sein. Der UVP liegt bei 399 EUR / 439 CHF.