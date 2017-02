Oehlbach Falcon Sub: Wireless Transmitter speziell für Subwoofer

Kompakt

Marke Oehlbach Bezeichnung Falcon Sub Art Funkübertragung für Sub Empf. Preis (€) 150 Verfügbarkeit sofort

Die Subwoofer-Platzierung im Heimkino oder Wohnzimmer folgt naturgemäß öfter den räumlichen Gegebenheiten als akustischen Überlegungen: Der Tieftöner wird meist nahe dem AV-Receiver oder der restlichen Audio-Anlage platziert, damit das Verbindungskabel nicht quer durch den Raum läuft. Das birgt allerdings nicht selten auch viele Nachteile: Zum einen würden manche Audio-Fans den Subwoofer vielleicht lieber hinter dem Sofa verstecken, zum anderen ist ein Platz nahe dem Fernseher nicht immer optimal für die Audioqualität und Bassleistung. Wireless Transmitter für Subwoofer können Abhilfe schaffen. Der neue Oehlbach Falcon Sub überträgt die Tiefton-Signale kabellos zum Subwoofer und erlaubt so eine völlig flexible Platzierung im Raum.Der Oehlbach Falcon Sub ist ein zweiteiliges Übertragungssystem, bestehend aus Transmittereinheit und Empfänger. Das erstgenannte Kästchen kann per Stereo-Cinch oder digital koaxial vom Receiver oder anderen HiFi-Komponenten mit Subwoofer-Ausgang mit dem Tiefton Signal versorgt werden. Der Transmitter sendet per 2,4-GHz-Frequenz mit maximal 20 ms Verzögerung zu dem am Subwoofer angeschlossenen Empfänger. Ganz nebenbei werden dadurch auch lästige Brummschleifen vermieden, die oft entstehen, wenn Komponenten der Kette an unterschiedlichen Steckdosen im Raum angeschlossen sind.Oehlbach verspricht eine sehr zuverlässige Übertragung der Tiefton-Signale und eine Reichweite von ca. 15 Metern. So darf der Subwoofer praktisch völlig frei im Raum platziert werden. Sollte es dennoch mal etwas knapp mit der Reichweite werden, lässt sich über das Anschlusskabel des Empfängers etwas mehr Spielraum gewinnen. Egal, ob der Sub aus ästhetischen Gründen, Platzmangel oder unter akustischen Gesichtspunkten neu platziert werden soll.Sende- und Empfangseinheit des Oehlbach Falcon Sub kommen in einem kompakten Gehäuse mit den Maßen 85 x 27 x 85 Millimeter. So lassen sie sich bei Bedarf beinahe unsichtbar im Raum platzieren. Energiebewusste Audio-Freunde können sich zudem über eine geringe Energieaufnahme und einen Auto-Standby-Modus des Wireless Subwoofer Extenders freuen.Der Oehlbach Falcon Sub ist ab sofort in der Farbe Schwarz und zur unverbindlichen Preisempfehlung von 149,99 Euro im Handel und Online ( Amazon ) erhältlich. Im Lieferumfang sind hochwertige Audio-Anschlusskabel enthalten.