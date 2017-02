Microsoft Office nun regulär mit Touch-Bar-Unterstützung

Nach der zunächst holprigen Beta-Phase ist die Touch-Bar-Unterstützung von Microsoft Office nun regulär für alle Nutzer verfügbar. Diese Neuerung bleibt freilich Besitzern des neuen MacBook Pro vorbehalten und erlaubt dort den Schnellzugriff auf wichtige Funktionen via OLED-Leiste über der Tastatur. Bestehende Werkzeugleisten lassen sich dann unter Umständen einsparen, was Platz für das Dokument schafft.Im Vergleich zur Beta-Version stehen Nutzern im finalen Update mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Neben Funktionen wie dem Fokus-Modus, Formatierungen und Werkzeugen lassen sich auch Links und Medien direkt aus der Touch Bar heraus einfügen. Immer noch fehlt hingegen die Möglichkeit, umfassende Anpassungen vorzunehmen, um die Touch Bar an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.Microsoft Office ist in der Mac-Variante sowohl als Abonnement als auch Lizenzversion . Systemvoraussetzung für die aktuelle Version ist ein Mac mit 4 GB RAM sowie mindestens OS X 10.10 Yosemite. Die unverbindliche Preisempfehlung für ein Abonnement beläuft sich in der kleinen Personal-Variante auf 69 Euro pro Jahr bzw. 7 Euro pro Monat. Eine Lizenz ohne zeitliche Beschränkungen kostet offiziell mindestens 149 Euro.