Mediziner wechselt zu Apple - dank seiner YouTube-Videos

Dr. Michael Evans hatte bis vor wenigen Wochen verschiedene Videos auf dem Videoportal YouTube veröffentlicht, um medizinischen Sachverhalte anschaulich und leicht verständlich zu erklären. Seit September ist der ehemalige Stabsarzt und Allgemeinmediziner nun jedoch bei Apple tätig und hat in einem Radio-Interview erklärt , welches Ziel hinter dem Wechsel steckt. Demnach soll die Auswertung der Fitnesssensoren intelligenter gestaltet werden.Als Beispiel greift er auf die Messung von Blutdruck zurück, den der Arzt im Glücksfall viermal im Jahr bei einem Patienten bestimmen würde. Mit Mobilgeräten wie dem iPhone oder der Apple Watch lassen sich solche Werte rund um die Uhr messen. Vom Arzt verschriebene Medizin-Apps könnten auf kritische Werte reagieren und beispielsweise den Nutzer durch Videos über die aus den Werten abgeleiteten Folgen aufklären, Ratschläge für ein gesünderen Lebenswandel geben und Tabletten dosieren sowie deren Einnahme überwachen.Apple selbst ist laut Dr. Michael Evans aber zunächst vor allem an seinen Videos interessiert , die er zusammen mit einem ganzen Team an Freischaffenden und Künstlern erstellt. Es wäre denkbar, dass Apple zukünftig Trägern einer Apple Watch passende Videoratschläge geben möchte, wenn sich bestimmte gesundheitliche Situation andeuten. Dr. Michael Evans betont aber, dass dies allein meist nicht ausreichen wird und daher auch in Zukunft der Besuch des Arztes noch notwendig ist. Doch Apples Ansatz ermöglicht dem Nutzer, frühzeitig auf Gesundheitsprobleme zu reagieren.