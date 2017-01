Matias Wireless Aluminum Keyboard jetzt auch mit Tastenbeleuchtung

Kompakt

Vor etwas über einem Monat habe ich Ihnen in einem zweiteiligen Artikel zwei besondere Tastaturen vorgestellt: Die Logitech K780 Multi Device Tastatur ( siehe Testbericht Teil 1 ) und das Matias Wireless Aluminum Keyboard (siehe Testbericht Teil 2 ). Beide Kandidaten zeichnen sich durch besondere, individuelle Eigenschaften aus. Am Ende habe ich der Logitech K780 zwar den persönlichen Vorzug gegeben, aber die Matias Tastatur ist deswegen nicht schlechter. Gerade für User, die ein Full-Size Keyboard im Apple-Design haben wollen, ist das Wireless Aluminum Keyboard ein echter No-Brainer.Was keine der beiden getesteten Tastaturen bietet, ist eine Beleuchtungsfunktion der Tasten. Aus gutem Grund, denn kabellosenTastaturen sind auf Batterien oder Akkus angewiesen und eine Tastenbeleuchtung benötigt relativ viel Energie. Die Laufzeit bis zum Nachladen oder zum Batteriewechsel würde darunter deutlich leiden. Und ist der Akku leer, kann man auch nicht mehr tippen.Um das zu umgehen hat Matias bei seinem neuen Aluminum Wireless Keyboard with Backlight zusätzlich zum ohnehin verbauten 1.600 mAh Akku einen weiteren Energiespeicher mit 1.400 mAh nur für die Beleuchtung eingebaut. Daran sieht man, wie enorm viel mehr Energie eine Tastenbeleuchtung gegenüber der Bluetooth-Verbindung zum Tippen braucht. Der Hauptakku soll etwa ein Jahr lang durchhalten. Der für die Tastenbeleuchtung beinur etwa eine bis zwei Wochen. Stellt man die Helligkeit auf Maximum, reicht es gerade noch für 6 bis 7 Stunden Ausdauer. Ist der Akku für die Beleuchtung leer, kann dank der Doppel-Akku-Lösung aber immerhin weitergearbeitet werden. – Sofern die Umgebungsbeleuchtung ausreicht, um die Tasten erkennen zu können.Etwas unklar ist derzeit, ob der zweite Akku auch einen separaten Ladeanschluss hat, oder ob beide Akkus über nur einen USB-Anschluss aufgeladen werden. So oder so: Die Idee an sich ist nett, aber ob der Akku für die Beleuchtung nun separat vorhanden ist, oder nicht: Mit häufiger Nutzung der Tastenbeleuchtung muss die Tastatur entsprechend häufig an die Leine gelegt werden.Im sonstigen Funktionsumfang entspricht die neue Matias Tastatur der von mir getesteten Version. Hier ist meine Plus/Minus-Liste aus dem Testbericht:+ ist genau die Drahtlostastatur, die Apple seinen Kunden nicht anbietet+ kann mit bis zu vier Bluetooth-Devices gekoppelt werden+ recht großer Akku mit langer Ausdauer (ca. 1 Jahr bis zum Nachladen, 2 J. Standby)+ Design passt perfekt zu Apple+ Full-Size mit Ziffern- und Navigationsblock+ echtes Mac-Tastaturlayout+ gutes Schreibgefühl (aber: siehe unten)– Akku nicht austauschbar– On/Off-Taste kann leicht versehentlich gedrückt werden (für Transport weniger geeignet)– erzeugt beim Tippen leichte Resonanzschwingungen (kann durch zusätzlich untergeklebte Füße beseitigt werden)Die Auslieferung des Matias Wireless Aluminum Keyboard with Backlight ist für Juni dieses Jahres geplant. Neben einer silbernen soll es auch eine Version in Space Grey geben, wobei diese leider nicht im deutschen Layout verfügbar sein wird. Im Matias Online-Store kann die Tastatur für 139 US-Dollar (inkl. weltweit kostenlosem Versand) vorbestellt werden.