Marktzahlen für Smartphones: Apple und Samsung schwächeln

Hersteller Q3 '16 (in Mio) Martkanteil Q3 '15 (in Mio) Martkanteil Samsung 75,3 20,1 % 83,8 23,7 % Apple 45,5 12,1 % 48,0 13,6 % Huawei 33,6 9,0 % 26,7 7,5 % Oppo 21,6 5,8 % 9,0 2,5 % Vivo 18,3 4,9 % 9,8 2,8 % Andere 181,1 48,2 % 176,9 49,9 % Gesamt 375,4 100 % 354,2 100 %

Unmittelbar nach Verkündung der offiziellen Quartalszahlen von Apple am Dienstag brachte Strategy Analytics nun eine Aufstellung über die Situation auf dem Smartphone-Markt im Drei-Monats-Zeitraum Juli bis September 2016 heraus. Ihnen zufolge ging der Anteil der großen Zwei auf einem weiterhin wachsenden Gesamtmarkt merklich zurück. Gemeinsam zeichnen sich die beiden wichtigsten Marken nur noch für ein Drittel der Verkäufe verantwortlich.Apples Rückgang beim iPhone-Absatz von 48 Millionen Geräten im dritten Quartal 2015 auf 45,5 Millionen entspricht einem Rückgang von 13,6 auf 12,1 Prozent Marktanteil. Ebenfalls getroffen ist Samsung, das bereits erste Auswirkungen des Note-7-Desasters spüren kann. Die Verkaufsmenge sank für die Südkoreaner von 83,8 auf 75,3 Millionen Smartphones. Das ist zwar weiterhin mit Abstand die Marktführerschaft, doch der zehnprozentige Absatzrückgang macht sich auch beim Marktanteil bemerkbar. Dieser fiel von 23,7 auf 20,1 Prozent. Für Samsung stellt dies also das schlechteste Quartal seit zwei Jahren dar.Aber längst nicht alle Hersteller haben im Augenblick Probleme - im Gegenteil. Der Gesamtmarkt für Smartphones wuchs im vergangenen Quartal um sechs Prozent von 354,2 Millionen auf 375,4 Millionen abgesetzte Geräte. Hauptprofiteure waren dabei vor allem die chinesischen Marken, deren Vormarsch ungebremst weitergeht. Der bekannteste unter ihnen, Huawei, liegt mit 33,6 Millionen verkauften Geräten, bzw. 9 Prozent Marktanteil bereits auf Sichtweite zu Apple. Oppo konnte den Absatz von 9 Millionen auf 21,6 Millionen sogar mehr als verdoppeln und Marktanteil von 5,8 Prozent erobern. Vivo gelang dieses Kunststück ebenfalls beinahe: Die Absatzsteigerung von 9,8 auf 18,3 Millionen Smartphones führte zu einem Marktanteil von 4,9 Prozent. Die Zersplitterung des Smartphone-Markts zeigt sich weiterhin, weil immer noch etwa die Hälfte aller abgesetzten Smartphones von Herstellern stammen, die nicht in den Top 5 aufgeführt sind.Weiterführende Links: