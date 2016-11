Magnat Magnasphere: Zwei neue Wireless-Aktivlautsprecher

Die Preise:

"Kabellos" oder "drahtlos" ist in aller Munde. Dabei sind diese Begriffe eigentlich total irreführend. Beispiel Lautsprecher: Immer mehr Hersteller nutzen moderne Funkbrücken zur Ansteuerung ihrer Schallwandler. Doch weniger Kabel bedeutet das in der Regel kaum.Der klassische Anschlussweg sieht meist so aus: Von der Audioquelle führt ein Signalkabel zum Verstärker und von dort Lautsprecherkabel zu passiven Schallwandlern. Dabei benötigen alle "aktiven" Komponenten auch noch Stromkabel. Passive Lautsprecher hingegen brauchen keine Verbindung zum Stromnetz. Sie erhalten die benötigte Leistung zusammen mit dem Signal über das Lautsprecherkabel vom Verstärker. Systeme wie etwa Receiver mit integrierten Quellen und Verstärkern plus passive Lautsprecher benötigen im Idealfall also ein Stromkabel und zwei Lautsprecherkabel. Bei sogenannten "drahtlosen" Lautsprechern sind nicht selten mehr Strippen im Spiel.Im Falle der neuen Magnat Magnasphere Lautsprecher sieht das so aus: Zunächst benötigt man eine Quelle, wie beispielsweise den Mac, der natürlich irgendwie Strom braucht. Per USB-Kabel wird dieser mit einer Sendeeinheit verbunden, die im Idealfall per USB-Busspannung versorgt wird. Wenn andere Quellen anschlossen werden, braucht dieses Gerät aber ebenfalls eine Stromleitung. Von dort wird das Signal per Funk an die Lautsprecher geschickt. Diese können aber nicht passiv arbeiten, da sie die benötigte Spannung nicht über die Funkverbindung bekommen können. Also müssen die Lautsprecher mit aktiver Elektronik (DAC, Verstärker etc.) ausgestattet werden und brauchen daher – jeder – ein eigenes Stromkabel. Einzig die Brücke zwischen dem Sender und dem Empfänger in den Lautsprechern ist drahtlos. – Zählen Sie selbst nach, wie viele Kabel dadurch eingespart werden können.Der große Vorteil einer solchen Lösung liegt darin, dass zwischen Sender und Empfänger relativ große Distanzen (meist zwischen ca. 30 und max. 100 m) überbrückt werden können. Auch Wände sind kein Hindernis, sodass man keine langen Strippen zu den Lautsprechern verlegen und keine Löcher bohren muss. Dieser spezielle Vorteil spielt zwar keine große Rolle, wenn Sender und Empfänger nahe beieinander stehen (etwa ein Desktop-Setup), aber spätestens dann, wenn man Lautsprecher in mehreren Räumen nutzen will, kommen die Vorzüge so richtig zur Geltung.Im Falle der neuen Magnat Magnasphere Lautsprecher können auf genau diese Weise mit nur einer Sendeeinheit bis zu drei Zonen mit Musik versorgt werden.Die wichtigste Komponente dabei ist eine kleine Sende-Box namens TX 11, die drei wählbare Frequenzbänder für bestmögliche Signalqualität bietet. An diesem Sender können drei digitale (1x USB und 2x Toslink) und zwei analoge (Cinch und Klinke) Quellen angeschlossen werden. Außerdem ist Bluetooth (aptX) integriert, um Musik von Smart-Devices wie iPhone und iPad wiedergeben zu können.Die zugehörige Magnasphere Lautsprecherfamilie umfasst aktuell zwei Modelle: Die Magnasphere 55 sind DSP-gefilterte 2,5-Wege Standlautsprecher. Als Chassis kommen ein 170mm FE-Dynamics Tieftöner, ein identischer 170mm Tiefmitteltöner und eine 25mm fmax-Hochtonkalotte zum Einsatz. Der integrierte Class-D Verstärker leistet 100 Watt RMS. Bass und Höhen sind individuell einstellbar. Die Regalbox Magnasphere 33 ist als 2-Wege-Lautsprecher konzipiert und bietet jeweils einen FE-Dynamics Tiefmitteltöner und eine fmax-Hochtonkalotte. Ihr Class-D Verstärker leistet 65 Watt RMS und auch hier sind Bass- und Höheneinstellungen möglich.Die Magnasphere-Komponenten können über eine mitgelieferte Vollmetall-Fernbedienung gesteuert werden, auf der Geräte-Front des MDF-Gehäuses ist ein 3-stelliges 7-Segment-LED-Display platziert. Sowohl Magnasphere 55 als auch Magnasphere 33 sind in Schwarz seidenmatt oder Weiß seidenmatt erhältlich und bieten eine magnetisch befestigte Abdeckung mit Akustik-Stoff.Das Konzept kommt gut informierten HiFi-Fans sicher bekannt vor. Sehr ähnliche Lösungen mit vergleichbarer Sendeeinheit gibt es u.a. auch von ELAC (Air-X) und Dynaudio (Xeo) Magnasphere 55 Schwarz seidenmatt 2499 €/SetMagnasphere 55 Weiß seidenmatt 2499 €/SetMagnasphere 33 Schwarz seidenmatt 1699 €/SetMagnasphere 33 Weiß seidenmatt 1699 €/Set