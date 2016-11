Seit dem gestrigen Donnerstag liefert Apple nun auch in Europa die neuen MacBook Pro mit Touch Bar an erste Vorbesteller aus. Damit ist auch die Chance gestiegen, dass einige Kunden noch vor dem anstehenden Wochenende ihr neues MacBook Pro in den Händen halten können. Die Redaktion von MacTechNews fiebert der Lieferungen ebenfalls entgegen, um sich möglichst bald einen ersten Eindruck von den neuen Geräten und insbesondere der Touch Bar zu verschaffen.In den USA waren erste Versandbenachrichtigungen bereits vergangene Woche rausgegangen und erste MacBook Pro mit Touch Bar am Montag eingetroffen. Warum es in Europa mit der Auslieferung länger gedauert hat, ist nicht bekannt. Denkbar wären unter anderem Probleme auf dem Transportweg oder bei der Produktion der Touch Bar mit dem Fingerabdrucksensor Touch ID. Wer die Touch Bar bereits ausprobieren kann, sollte sich unsere Tipps zur Konfiguration anschauen. Dort wird auch erklärt, wie man einen Screenshot der OLED-Leiste anfertigt.