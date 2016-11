MacBook Pro (Frühjahr 2011) steht kurz vor Support-Ende

MacBook Pro vom Frühjahr 2011

Per E-Mail kündigte Apple heute Nacht an, weitere seit mindestens fünf Jahren nicht mehr im Verkauf befindliche Produkte zu »Vintage« zu erklären. Das bedeutet, dass es für diese Hardware keine Serviceleistungen mehr gibt und keine Ersatzteile mehr vorgehalten werden. Zum 31. Dezember trifft es das MacBook Pro vom Frühjahr 2011, das letzte MacBook Pro unter Steve Jobs. Die beiden Ausführungen in 15’’ und 17’’ (es war die vorletzte MacBook-Pro-Generation mit Option für diese Bildschirmdiagonale) erhalten ab 2017 nur noch in Kalifornien und in der Türkei Hardware-Support, da es dort entsprechende gesetzliche Regelungen gibt.Das betreffende MacBook Pro wurde am 24. Februar 2011 der Öffentlichkeit präsentiert und führte in Apples Notebook den Intel Core-Prozessor der damals aktuellen »Sandy Bridge«-Architektur ein. Zum ersten Mal fand der Thunderbolt-Anschluss Eingang in ein MacBook und konnte Datenmengen mit bis zu 10 Gbit pro Sekunde übertragen. Neben den jetzt zum Support-Ende kommenden Versionen mit 15’’ und 17’’ gab es schon damals ein 13’’-Modell. Ausstattungsmerkmale aller Größen waren das SuperDrive, 4 GB RAM, FireWire 800, USB 2.0 und eine Intel HD 3000 mit 384 MB Grafikspeicher. Zu haben war das MacBook Pro 15’’ ab 1.749 Euro, die 17’’-Version ab 2.449 Euro. Zum Vergleich: Das günstigste 15’’-Modell des aktuellen MacBook Pro kostet 2.699 Euro.Im Normalfall erreicht Apple-Hardware fünf Jahre nach Verkaufsende den Vintage-Status, zwei weitere Jahre später werden sie endgültig »abgekündigt«, wenn auch in Kalifornien und der Türkei der Support zum Erliegen kommt. Auch diesen Übergang erleben zum Jahreswechsel zwei Macs: der Mac mini vom Frühjahr 2009 und das 13-Zoll-MacBook von Mitte 2009.Apples Liste der abgekündigten Produkte lässt sich auf dieser Support-Seite einsehen: . Mit Beginn des Monats November erreichte zuletzt das iPhone 4 den Vintage-Status, gemeinsam mit dem MacBook Air von 2010, dem AirPort Extreme der 3. Generation und der AirPort Time Capsule von 2009. Kurz zuvor traf es den iMac von 2009 und den Mac mini von 2010.