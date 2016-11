MacBook Pro 2016: Lautsprecheröffnungen bei 13-Zoll-Modell nur Designelement

Gestern wurde das MacBook Pro 13 Zoll mit Touch Bar dem obligatorischen Teardown von iFixit unterzogen. Dabei kam ein wenig guter Reperatur-Wert heraus, da bei einem Defekt von einigen Bauteilen wie RAM, SSD oder dem Touch-ID-Sensor das komplette Mainboard getauscht werden muss.Nun wurde ein weiterer Fakt zu dem Notebook bekannt. Bei den Lautsprecheröffnungen auf der Oberseite neben der Tastatur handelt es sich lediglich um Designelemente und nicht um Austrittsöffnungen für die Schallwellen. Diese werden durch die Lautsprecher produziert, schallen dann allerdings nach unten, durch die Lüftungsschlitze, heraus.Wie man auf dem eingebundenen Foto erkennen kann, sitzen die Lautsprecher nicht wie allgemein erwartet unter den Öffnungen, sondern versetzt davor. Ob Apple die Lautsprecher aus Platzgründen oder wegen eines besseren Klanges dort platziert hat, ist unbekannt. Möglicherweise dienen die Öffnungen auch als Lufteinlässe, damit die Luft der Lautsprecher besser zirkulieren kann.Das MacBook Pro mit Touch Bar lässt sich in 13- und 15-Zoll in den Farben Silber und Spacegrau im Apple Online Store erwerben. Die Lieferzeit liegt aktuell bei allen Modellen bei 4-5 Wochen. Allerdings soll das Gerät auch vereinzelt in Apples Retail Stores erhältlich sein.Weiterführende Links: