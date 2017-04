Mac-Treiber für aktuelle Nvidia-Grafikkarten angekündigt

Auch wenn es von Apple momentan keinen Mac gibt, in dem sich die Grafikkarten einsetzen lassen, hält das Nvidia nicht davon ab, noch in diesem Monat passende Mac-Treiber für die aktuellen Grafikkarten auf Basis der Pascal-Architektur anzubieten. Die zunächst als Beta erscheinenden Treiber sind für den Einsatz im alten Mac Pro gedacht, wo sie als Ersatz oder Ergänzung zur Standardgrafikkarte Verwendung finden können.Gerade im professionellen Bereich spielt Grafikleistung eine immer größere Rolle, da auf Basis der programmierbaren Shading-Kerne umfangreiche Leistung für Fließkommaberechnungen zur Verfügung steht. Dadurch lassen sich viele rechenintensive Aufgaben parallelisieren und mithilfe der Grafikkarte letztendlich beschleunigen.Neues Spitzenmodell ist in diesem Bereich die Nvidia Titan Xp als Nachfolger der Nvidia Titan X. Die neue Grafikkarte bietet dank 3.840 Shader-Kerne eine höhere Leistung von 12 TFLOPs (12.000.000.000.000 Berechnungen pro Sekunde). Das System kann dabei auf 12 GB Video-RAM zurückgreifen, welches mit einer Bandbreite von 11,4 Gbps (1,425 GB pro Sekunde) angebunden ist.Bezüglich der Mac-Treiber ist unklar, ob diese nur den Betrieb über interne PCIe-Slots unterstützen wird oder aber auch den Einsatz über Thunderbolt 3 erlaubt. In letzterem Fall wären die aktuellen Grafikkarten unter Einsatz eines entsprechenden Thunderbolt-3-Gehäuses als externe USB-C-Lösungen auch zum neuen MacBook Pro kompatibel.