LG UltraFine 5K Display teilweise durch starkes WLAN-Signal gestört

Mittlerweile sind LGs erste 5K-Displays mit Thunderbolt 3 im regulären Betrieb und offenbaren teilweise Probleme mit dem WLAN-Signal. Aus bislang noch unbekannten Gründen, reagieren einige der UltraFine 5K Displays empfindlich auf ein starkes WLAN-Signal, wie dieses von WLAN-Routern ausgesendet wird. Jedoch ist dies nur bei einigen Displays ein Problem. Andere baugleiche Displays lassen sich von WLAN-Routern hingegen nicht aus dem Konzept bringen.Bemerkbar machen sich die Störungen durch einen Verbindungsabbruch des Bildsignals sowie gegebenenfalls dem Absturz des Macs. Apple und LG untersuchen das Phänomen und hinter vorgehaltener Hand wird bereits spekuliert , dass die Störung möglicherweise auf unzureichend abgeschirmte Kabel zurückzuführen ist. Die Kabel gehören zum Lieferumfang und sind offenbar nicht immer von ausreichender Fertigungsqualität.Betroffene Nutzer sollten sich an Apple als Händler oder an LG als Hersteller wenden, die beide an einer Lösung arbeiten. Apples technischen Support erreicht man unter der Telefonnummer 0800 6645 451. LG empfiehlt übrigens als vorübergehende Lösung, das Display bei einem solchen Problem möglichst weit entfernt vom WLAN-Router zu platzieren - mindestens zwei Meter. Angesichts der Berichte ist es aber auch denkbar, dass eine Drosselung der Bandbreite wie auch der Wechsel des WLAN-Kanals für Abhilfe sorgen kann.