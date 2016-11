Kamera-App: Apple will Augmented-Reality-Funktionen in iOS integrieren

Nachdem Apple vor einigen Tagen ein viele Jahre altes Patent zur Integration von Erweiterter Realität (Augmented Reality, AR) zur Navigation in die iOS-Kamera-Anwendung zugesprochen wurde, geht ein Bericht nun einen Schritt weiter. Der Meldung zufolge will Cupertino diverse AR-Funktionen in die Kamera-Anwendung auf den iOS-Geräten integrieren.In welcher Form dies geschehen könnte, wurde ebenfalls genannt. Möglich wäre zum Beispiel eine Gesichtserkennung basierend auf den bereits lokal erkannten Gesichtern in der Fotos-Anwendung. Die Funktion könnte neben den Gesichtern der Personen im Sucher relevante Daten über die Person anzeigen. Denkbar wären hier neben dem Namen auch der Geburtstag, die Telefonnummer oder für Dating-Apps der Beziehungsstatus. Denn laut dem Bericht soll es für die neuen Funktionen auch APIs geben, was ein solches Szenario möglich machen würde. Durch die Entwickler-Schnittstellen wären auch kleinere Spiele, ähnlich wie Pokémon Go, realisierbar.Natürlich wird auch Apple selbst einige Anwendungsbeispiele haben. Allen voran wäre hier natürlich die AR-Navigation aus dem bereits bekannten Patent zu nennen. Mit dieser ließe sich der richtige Weg aus der Egoperspektive erkennen und man könnte sich aktiver auf den Straßenverkehr konzentrieren. Auch Wetterinformationen wie beispielsweise die Windrichtung sind denkbar. Zu welchem Zeitpunkt Apple die neuen Funktionen integrieren möchte, wurde nicht kommuniziert.Auch die Apple-Konkurrenz arbeitet an solchen Anwendungen und hat diese teilweise schon auf dem Markt. Die größte Schwachstelle ist aktuell noch die Akkulaufzeit, die bei dauerhafter Nutzung aktuell noch viel zu niedrig ist. Diese Problematik könnte durch eine Brille eventuell gelöst werden, da der Bildschirm dort nicht immer angeschaltet sein müsste, sondern nur temporär aktiviert wäre. Zudem muss man bei einer AR-Brille nicht permanent den Arm in einer unnatürlichen Position halten, da die integrierte Kamera bereits die Egoperspektive aufnimmt.Weiterführende Links: