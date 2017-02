KGI: iPhone 8 mit »revolutionärer Frontkamera« für 3D-Bilder

Positionsbestimmung mittels Infrarotsensoren

Anwendungsmöglichkeiten einer »3D-Kamera«

iPhone 8 / X

Es ist schon auffällig, wie oft in den letzten Tagen von »Iris ID« oder »Face ID« gesprochen wurde, wenn es um die nächste iPhone-Generation geht. Gesichtserkennung und Iris-Identifikation haben viel mit Software, aber natürlich auch mit der Kamera zu tun.Genau diese soll bei der diesjährigen iPhone-Generation erneut einen deutlichen Sprung nach vorne hinlegen. Ming-Chi Kuo, wegen seines Kontaktnetzwerks auch Apples inoffizielle Pressestelle genannt, hat in einer neuen Mitteilung an Investoren von einer »revolutionären Frontkamera« gesprochen. Diese sei fähig, rudimentäre 3D-Objekte von dem abgebildeten Motiv zu erstellen.Diese geschehe mithilfe eines Kamerasystems, welches aus drei Modulen bestehe: Zunächst die vom iPhone 7 bekannte Kamera, zusätzlich aber noch eine Infrarot-Sender und einen entsprechenden Empfänger. Diese sollen die Entfernung von gewissen Punkten ermitteln können. Aus diesen Informationen wäre es möglich, jedem Punkt des Bildes eine Position im Raum zuzuordnen - rudimentäres 3D.Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass Apple in diesem Jahr einen futuristischen »One Click«-3D-Scanner bereitstellt, aber Ming-Chi Kuo ist zuversichtlich, dass das Gesamtsystem unter anderem für Gesichts- und Iriserkennung zu gebrauchen wäre; beides ist im Gespräch, eine zusätzliche biometrische Sicherungsmethode des iPhones zu werden. Langfristig wäre auch der Einsatz in Spielen denkbar, etwa das schnelle Erstellen eines 3D-Avatars des eigenen Gesichts oder je nach Entwicklung des AR- und VR-Marktes auch bei entsprechenden Anwendungen.Der aktuelle Wasserstand aus der Gerüchteküche für das nächste iPhone geht von einer Dreiteilung der diesjährigen Generation aus. Neben den evolutionären Fortführungen iPhone 7s und 7s Plus mit aktualisierten Komponenten sei vor allem das iPhone 8 (oder iPhone X) der Aufhänger für Apple. Neben der hier beschriebenen »3D-Kamera« gehört ein komplett neuen Design mit Vollfront-Display aus organischen LEDs (OLED), ein Glasgehäuse und kabelloses Aufladen zu den diskutierten Features.