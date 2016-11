Jony Ive über Apples Fotobuch »Designed by Apple in California«

Motivation für das Buch

Rückkauf von Apple-Produkten nötig

Das Buch als Hardware

In 450 Bildern lässt sich die Design-Geschichte Apples vom ersten iMac von 1998 bis zum Apple Pencil von 2015 nachvollziehen. Gestern erst angekündigt, ist es ab heute über Apples Webpräsenz und in einer Reihe von Apple Stores, unter anderem im Kurfürstendamm in Berlin, zu erwerben (Store: ).Eine zentrale Rolle in dieser Geschichte spielte und spielt Jonathan Ive, seines Zeichens Chef-Designer des Konzerns. In einem Interview mit dem Wallpaper äußerte er sich zum Marktstart des Buchs. Vor acht Jahren sei dem Design-Team aufgefallen, dass es keinen Katalog der bisherigen Leistungen besitze. Das sollte sich ändern - die Idee eines Fotobuchs war geboren.Frei von Texten sollte das Buch nicht nur Abbildungen von Produkten bieten, sondern auch vom Design-Prozess. Apple-Geräte, losgelöst von ihrem alltäglichen Kontext, sollten ihren Vorgänger- und Nachfolge-Modellen gegenübergestellt und damit Entwicklungslinien des Wandels bei der Gestaltungsphilosophie aufzeigen. Dafür war es Ives Aussage zufolge notwendig, zahlreiche ältere Produkte von Sammlern zurückzuerwerben. Die Konservierung von vergangenen Arbeiten war »kein Gebiet, in das wir wirklich viel investiert hätten«, so Ive. Bis zu diesem Zeitpunkt.Bei der Entwicklung von »Designed by Apple in California« entschieden sich die Autoren, das Fotobuch selbst wie ein Stück Hardware zu designen. Sowohl Papier als auch die verwendete Druckfarbe wurden speziell angepasst - kurz vor Ende der Produktion engagierten die Verantwortlichen den Fotografen Andrew Zuckerman, um alle bisher entstandenen Aufnahmen noch einmal mit der aktuellen Fototechnologie zu wiederholen. Das führte Ive zufolge zu einer »perfekten Konsistenz«, die sich durch das gesamte Buch ziehe. Apples Chef-Designer äußerte die Hoffnung, dass das Buch schon bald in allen großen Design-Hochschulen der Welt stehen werde.»Designed by Apple in California« ist in zwei Größen für 299 Euro (33 cm x 41,3 cm), bzw. 199 Euro (25,9 cm x 32,8 cm) zu erwerben. Es findet sich im Apple Online Store unter der Rubrik »Zubehör«, was die Gleichbehandlung mit anderen Hardware-Produkten des Konzerns noch einmal unterstreicht. Auf einer eigenen Webseite gibt es zahlreiche Illustrationen aus dem Buch sowie ein Motivationsvideo mit Jonathan Ive zu sehen: Weiterführende Links: