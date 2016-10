Im »Blätterwald« durch die 131. Themenwoche auf MacTechNews

Thema »Blätterwald«

Diese Woche wird wieder künstlerisch in der Galeriesektion von MacTechNews, denn die 131. Themenwoche hat heute begonnen. Sieben Tage lang können Bilder zum, das sich in der Abstimmung vor zwei Wochen gegen vier Konkurrenzvorschläge durchgesetzt hat, in den eigens dafür vorgesehenen Galeriebereich posten.Die Themenwoche ist eine seit Jahren laufende Tradition auf MacTechNews. Alle angemeldeten Nutzer können teilnehmen und eigene Beiträge hochladen, sowie die Beiträge anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Mithilfe des roten Links in der Seitenleiste unter dem Forum gelangen Sie sofort zum Galeriebereich »Themenwoche«. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.« waren die 37 Einreichungen der vergangenen Themenwoche - die beliebteste unter ihnen war willymans Beitrag »Sandgestrahlt«. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.In der 129. Wiederholung der Themenwoche war es »«. Der Siegerbeitrag stammte aus Psygors Familienalbum und trug den Titel »Meine Oma als junges Mädchen«.Ebenfalls von Psygor stammt der Siegerbeitrag „“ der vorhergehenden Themenwoche „Musterung“.