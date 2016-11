Hype: Neue Broadcasting-App der Vine-Entwickler

Live-Streaming gehört mittlerweile zu den Hobbys vieler Jugendlicher und Erwachsener. Viele Programmierer sehen in der immer größer werdenden Verbreitung eine Chance. So auch die Entwickler der Vine-App, die das Verbreiten kurzer Videoschnipsel ermöglicht.Sie haben jetzt einen neuen Broadcasting-Dienst vorgestellt. Dieser hört auf den Namen „ Hype “. Besondere Features des Programmes sind das automatische Posten des Streams auf Twitter sowie ein frei wählbarer Hintergrund für den Stream. Zudem werden die Streams aufgezeichnet und lassen sich so im Nachhinein erneut ansehen.Die Anwendung ist aktuell nur für iOS erhältlich, eine Android-Version soll bald folgen. Die App erfordert iOS 8.0 oder höher sowie mindestens 85,1 MB freien Speicher. Wie die meisten Broadcasting-Apps ist die Anwendung kostenlos.Weiterführende Links: