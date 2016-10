Google passt Karten-App an iOS 10 an

Knapp einem Monat nach dem Release von iOS 10 hat Google die beliebte Karten-App an die Änderungen der iOS-Umgebung angepasst (Store: ). Das Update, das die App auf Version 4.23.0 aktualisiert, verbessert unter anderem Rezensionen und Ortsbeschreibungen und optimiert die Widget-Unterstützung für iOS 10.Fortan ist es Nutzern also möglich, parallel zu geschriebenen Rezensionen auch Fotos hochzuladen. Diese erscheinen daraufhin allen anderen Anwendern, die auf den betreffenden Ort klicken. Insgesamt sind auch detailliertere Beschreibungen von Orten hinzugekommen, beispielsweise Ausstattung, Ambiente und Einrichtungen.Da Widgets in iOS 10 eine deutlich prominetere Rolle spielen als in den Vorgängersystemen, überarbeitete Google auch deren Ansicht. »Öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe« zeigt beispielsweise direkt im Home-Bildschirm die nächstgelegenen Reise-Optionen an, während »Reisedauer« die geschätzte Fahrzeit zur Arbeit oder nach Hause errechnet. Widgets erscheinen unter iOS 10 im Sperrbildschirm nach einem Wisch von links. Über 3D Touch können Nutzer eines iPhone 6s oder iPhone 7 darüber hinaus auch nach einem kräftigen Druck auf das App-Symbol ein Kontextmenü mit Widgets öffnen.Google Maps ist kostenlos und benötigt mindestens iOS 8.0 und 95,2 MB freien Speicher. Sie ist sowohl für iPhone als auch iPad und Apple Watch optimiert.Weiterführende Links: