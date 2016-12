Google Drive: iOS-App erhält Migrations-Werkzeug zum Wechsel auf Android

Mit der aktuellen Version der Google-Drive-App lässt sich von dem iOS-Gerät ein Backup erstellen, welches auf ein neues Android-Gerät übertragen werden kann. So enthält die Anwendung ein Migrations-Werkzeug, welches das Gerät des Nutzers zu Großen teilen übertragen kann.Den Assistenten findet man in der App unter MenüEinstellungenSicherung. Dort kann man dann einstellen, welche Daten übertragen werden sollen. Der Sicherungsvorgang kann laut Google je nach Menge und Größe der Daten mehrere Stunden dauern. Daher empfiehlt es sich, das Gerät mit dem Ladekabel zu verbinden. Warum Google die neue Funktion nicht bewirbt, ist nicht bekannt. Eventuell will man die Zuverlässigkeit des Dienstes erst einmal testen.Apple selbst bietet für den Umstieg von Android eine App „Move to iOS“ an, welche die Daten des Android-Gerätes bestmöglich auf das iPhone migrieren soll. Insgesamt werden Betriebssystemwechsel durch die Assistenten in jede Richtung einfacher und komfortabler.Google Drive ist kostenlos im iOS App Store verfügbar und benötigt mindestens iOS 8.0 sowie 167 MB freien Speicher. Google stellt kostenlos 15 GB Online-Speicher zur freien Verfügung, weitere Datenvolumen können bis 30 TB kostenpflichtig hinzugebucht werden.Weiterführende Links: