GoPro Karma Drohne in Deutschland erhältlich

Seit dieser Woche ist die erste GoPro-Drohne in Deutschland erhältlich. Die GoPro Karma kann mit einer Hero4- oder Hero5-Black-Kamera ausgestattet werden und erlaubt damit atemberaubende Luftaufnahmen in hoher Auflösung. Daher ist die GoPro Karma auch im Set mit einer Hero5 Black erhältlich. Um hochwertige Aufnahmen zu ermöglichen, beinhaltet die GoPro Karma einen Stabilisator, der die Kamera automatisch zum Erdkern ausrichtet.Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Handgriff, mit dem sich der Stabilisator direkt mit der Kamera ganz ohne Drohne verwenden lässt. Die Steuerung der Drohne erfolgt über den mitgelieferten Controller mit Display, der mit seinen zwei Joysticks und dem Flugpiloten eine unkomplizierte Bedienung ermöglicht. Mit der optionalen iOS-App Passenger (zur App: ) lässt sich das Cockpit-Bild vom Controller aus auch an Smartphones übertragen und dort betrachten.Die GoPro Karma Drohne ist ohne Kamera bei Amazon zum Preis von 999 Euro erhältlich. Im Set zusammen mit einer Hero5-Black-Kamera ( 469 Euro UVP) liegt der Preis für die GoPro Karma bei 1.399 Euro . Im Lieferumfang der Drohne enthalten ist übrigens auch ein Koffer, in dem sich die Drohne zusammengeklappt mit dem Zubehör verstauen lässt. Wer den Kauf einer Drohne plant, sollte allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen betrachten.So müssen Drohnen-Piloten in den meisten Ländern die amtlichen ICAO-Karten der zuständigen Flugsicherung beachten, welche geltende Flugverbotszonen ausweist. Beispielsweise darf in der Nähe von Flughäfen ein bestimmter Keil der Flughöhe nicht überschritten werden, um keine Landeanflüge zu stören. Zudem gibt es für bestimmte Gebiete wie beispielsweise Militäreinrichtungen einen Flugverbotsraum , welcher nicht zu verletzen ist. Weltweit prominentestes Beispiel ist das Grundstück des Weißen Hauses von US-Präsident Donald Trump.Ebenso sollte bedacht werden, dass die reguläre Haftpflichtversicherung bei Drohnenflügen oft nicht greift . Entsprechend muss für Drohnen eine zusätzliche Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden, um bei misslungenen Flügen oder Unglücken nicht die gesamten Kosten für Schäden zu übernehmen. Eine Haft­pflicht­versicherung für unbe­mannte Flug­objekte ist übrigens in Deutschland Pflicht. Eine Missachtung kann daher weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen.