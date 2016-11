GIF-Animationen mit WhatsApp erzeugen und verschicken

Kurzvideos umwandeln

Live Photos umwandeln

Eigentlich als ein Grafikformat für Bilder konzipiert, lassen sich mit dem Graphics Interchange Format (GIF) auch mehrere Bilder hintereinander abspielen und so kurze, tonlose und sich ständig wiederholende Sequenzen angezeigt werden. Insbesondere als Gimmick in Chat-Unterhaltungen sind sie sehr beliebt.Nun hat auch der weit verbreitete Kurznachrichtendienst WhatsApp seine iOS-App mit der Fähigkeit ausgestattet, GIF-Animationen zu senden und zu empfangen (Store: ). Was auf Android nach wie vor nur als Betaversion zu haben ist, steht iPhone-Nutzern seit heute Nacht regulär zur Verfügung. Im Zentrum des Updates auf Version 2.16.15 steht ein Editor zum Unwandeln von Videos in GIFs.Dafür ergänzt man bei einem Chat einen Anhang und wählt diesen Fotomediathek des iOS-Gerätes aus. Handelt es sich dabei um ein Video, welches 7 Sekunden oder kürzer andauert, gibt es in der oberen rechten Ecke die neue Auswahl, um das Video als solches oder als umgewandelte GIF-Animationen zu versenden. Darüber hinaus lässt sich das Video noch drehen, beschneiden, mit Text, Smileys oder Handgemaltem ergänzen. Diese Ergänzungen sind allerdings nicht animierbar und stehen auch beim einfachen Verschicken von Bildern zur Verfügung.Speziell für die iOS-App gibt es auch die Möglichkeit, Live Photos in GIFs umzuwandeln. Live Photos sind ein Aufnahmemodus neuerer iPhones, das sowohl die Betrachtung als Foto als auch das Anschauen der Sekunden rund um das Auslösen des Fotos als Video ermöglicht. Die Umwandlung erfolgt hier aber nicht sehr intuitiv - das einfache Hinzufügen eines Live Photos als Anhang reicht nicht aus. Stattdessen muss man über ein iPhone 6s oder iPhone 7 verfügen und in der Auswahl per 3D Touch (kräftiger Druck) auf das Live Photo drücken. Dann ist das Bild nach oben zu verschieben, woraufhin die versteckte Option »Als GIF auswählen« erscheint.WhatsApp steht in Version 2.16.15 für alle iPhones ab iOS 6.0 zum kostenlosen Download bereit und verlangt nach 127 MB freien Speicher.Weiterführende Links: