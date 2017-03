»Full Throttle Remastered«: LucasArts-Klassiker Vollgas kommt im April auf macOS

Ben kommt zurück

Bisherige Remastered-Titel

Ein wortkarger Biker, der eines Verbrechens beschuldigt wird, das er nicht begangen hat. Also muss er seine Unschuld beweisen und gleichzeitig den kriminellen Machenschaften des Bösewichts ein Ende bereiten; allein, nur mit seinem Motorrad. Mit diesem Storykonzept eroberte das Adventure »Vollgas« (Full Throttle) von LucasArts im Jahr 1995 die Herzen der Fans.Nach dem Ende von LucasArts gingen die Rechte auf Disney über, die wiederum seit einiger Zeit Interesse an Neuportierungen diverser klassischer Adventures des Unternehmens haben. So ist bereits lange bekannt, dass auch Vollgas unter dem Namen »Full Throttle Remastered« vor der Rückkehr steht; komplett mit angepasster Grafik für höher auflösende Displays, verbessertem Audio und kompatibel mit den aktuellen Systemen für Mac, Windows und PlayStation.Nun hat der beauftragte Entwickler DoubleFine einen Zeitplan bekannt gegeben. In ziemlich genau einem Monat, am 18. April, ist der anvisierte Start des Remakes. Nach Ansicht des Original-Entwicklers Tim Schafer handelt es sich bei dem Projekt in erster Linie um eine »Bewahrungsaktion«, damit es auch auf Geräten spielbar ist, die heutzutage verwendet werden. Geplant ist eine Wahlmöglichkeit zwischen originaler und überarbeiteter Grafik. Dann darf Ben wieder fröhlich im fairen Motorradzweikampf die Konkurrenz von ihren Maschinen boxen und verhindern, dass die letzte Motorradfabrik des Landes auf Minivans umsattelt.Das gleiche Remaster-Konzept sorgte schon bei dem noch bekannteren LucasArts-Klassiker Day of the Tentacle für Erfolg. Vor ziemlich genau einem Jahr fanden das Purpur-Tentakel mit seinen Welteroberungsplänen, der verrückte Fred Edison und die unbedarften Helden ihren Weg auf OS X (MTN berichtete: ). Im Jahr davor war es die Neuauflage des Totenreich-Adventures Grim Fandango . Beide Remastered-Titel sind aktuell für 14,99 Euro zu haben. Mit diesem Preisumfang darf man also auch bei Full Throttle Remastered rechnen. Ob es wie bei Day of the Tentacle auch eine iOS-Version gibt, ist noch nicht bekannt.Weiterführende Links: