Erhält das Apple TV heute eine neue App?

Mit Verweis auf involvierte Kreise bei TV-Sendern berichtet die Zeitung USA Today, dass Apple auf dem heutigen Event möglicherweise eine neue App für das Apple TV 4 vorstellt. Diese unter dem Projektnamen "The Watch List" entwickelte App soll dem Nutzer die Suche im aktuellen TV-Programm ermöglichen. Während Marktforscher bislang nicht mit einer Aktualisierung der Apple-TV-Hardware rechnen, könnte Apple also stattdessen mithilfe von Software die Set-Top-Box für das Weihnachtsgeschäft fit machen.Die App beinhalte dabei auch eine von Apple zuletzt mit iOS 10 stark ausgebaute künstliche Intelligenz, welche anhand bisherigen Nutzungsverhalten Programmempfehlungen gibt, wenn man sich angesichts der besonders in den USA unüberschaubaren Programmauswahl nicht entscheiden kann. Apple wird sich dabei auf das über iTunes angebotene TV-Inhalte beschränken. Ob später noch das klassische zeitabhängige TV-Programm hinzukommen wird, ist nicht bekannt.Die App ist aber nicht nur für iTunes sondern auch als Ergänzung zur Einmalanmeldung (Single-Sign-On) bei Kabelanbietern gedacht, wodurch Nutzer automatisch in den zugehörigen Apps der Anbieter all die Sendungen ohne Zusatzkosten schauen können, für die bereits über das Kabel-Abonnement gezahlt wurde. Im Bericht unerwähnt sind übrigens Details zur Anbindung an den Sprachassistenten Siri. In diesem Zusammenhang dürfte aber sicherlich auch Siri entsprechende Programmempfehlungen ausgeben können.