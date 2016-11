Emojis, Nachrichten-Effekte, Wallpaper: iOS 10.2 bringt zahlreiche neue Grafiken

Emojis - Clowns, Cowboys und Pincchio

Nachrichteneffekte

Wallpaper

Mit dem nächsten größeren Update für iOS 10 wird Apple die seit Sommer vom Unicode-Konsortium festgelegten 72 neuen Emojis im iPhone-Betriebssystem integrieren. Neben den kleinen Bildchen für Chat-Konversationen ergänzt Apple auch neue Wallpaper, die von der Präsentation des iPhone 7 bekannt sind, und einen vierten Fullscreen-Effekt für die mit iOS 10 überarbeitete Nachrichten-App. iOS 10.2 liegt aktuell in einer Entwickler- und einer öffentlichen Betaversion vor und dürfte in einigen Wochen offiziell freigegeben werden.Am 21. Juni fand die Veröffentlichung des Unicode-9-Standards statt , der unter anderem eine Reihe neuer Emojis definierte. Diese legen ein Thema und eine grundsätzliche Ausführung fest, die Erstellung der genauen Grafiken obliegt aber den Plattformbetreibern, so auch Apple. Mit etwas Verspätung treffen die 72 Chat-Bildchen mit iOS 10.2 ein.Künftig können Konversationen mit einem Facepalm-Emoji angereichert werden, mit einer Versinnbildlichung des »ROFL«-Kürzels (Rolling On the Floor Laughing) oder mit einem Achselzucken. Eine Diskussion löst aktuell der neue Clown-Emoji aus, der in Zeiten der Aufregung über Horror-Clowns in den USA und inzwischen auch Deutschland nicht nur Freunde hat. Mit Unicode 9 können die Smileys auch sabbern, sich die Nase schneuzen, eine Pinocchio-Nase erhalten oder grün vor Ekel anlaufen.Die weiteren neuen Emojis stammen aus Bereichen wie etwa Tiere (u.a. Gorilla, Hai), Sport (u.a. Boxhandschuh, Medaillen) und Essen (u.a. Baguette, Whiskey). Eine Übersicht der 72 Grafiken finden Sie auf dem obigen Bild.Mit iOS 10 führte Apple die Möglichkeit ein, über Sprechblasen- oder Fullscreen-Effekte einer Chat-Nachricht eine besondere Note zu verleihen (siehe Detail-Artikel: ). Bislang gab es fünf solcher Vollbildanimationen: Ballons, Konfetti, Laserstrahlen, Feuerwerk und Sternschnuppe. Als sechsten Effekt fügt Apple in iOS 10.2 einen Funkenregen ein, welcher dem Feuerwerk recht ähnlich ist.Schließlich und endlich fügt Apple mit iOS 10.2 diejenigen Wallpaper für das iPhone ein, die der Konzern schon bei der Präsentation des iPhone 7 am 7. September vorgeführt hat. Diese sind aber offensichtlich nur für das iPhone verfügbar, nicht auf dem iPad.