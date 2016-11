Elgato stellt Eve Motion für bewegungsabhängige HomeKit-Automationen vor

Nachdem der Münchner Hersteller Elgato den HomeKit-Wandschalter Eve Switch nur für den US-Markt vorgestellt hatte, folgt nun der HomeKit-Bewegungssensor Eve Motion für den weltweiten Markt. In der Heimautomatisierung lassen sich mit diesem bewegungsabhängige Automationen erstellen, bei denen HomeKit beispielsweise anhand von Bewegung sowohl Lampen, Klimatisierung als auch Steckdosen aktivieren bzw. deaktivieren kann.Bei Eve Motion handelt es sich um ein kabelloses System, dessen Stromzufuhr über zwei AA-Batterien realisiert ist. Zur Laufzeit mit einem Batteriepaar macht Elgato leider keine Eingaben und spricht nur allgemein von einer "langen Lebensdauer". Erreicht wird dies durch Bluetooth LE, sodass der Abstand des Bewegungssensors und der zu steuernden Komponenten bzw. des Apple TV 4 bzw. iPad mit iOS 10 gewissen Limitierungen unterworfen ist.Elgato selbst gibt einen Abstand von maximal 9 Metern an, der zwischen Bewegungssensor und Zentrale bzw. iPhone oder iPad liegen darf. Damit ist das System vor allem für den Innenbereich geeignet. Dennoch ist Eve Motion auch wasserresistent nach IPX3, was Schutz gegen fallendes Sprühwasser wie leichten Regen verspricht. Den Sensorwinkel für die Erfassung von Bewegungen beträgt laut Elgato übrigens 120 Grad. Die Schaltverzögerung soll bei durchschnittlich zwei Sekunden liegen.Die Einrichtung von Elgato Eve Motion erfolgt entweder über die HomeKit-App von iOS 10 oder über die iOS-App Elgato Eve . Die Fernsteuerung bzw. Statusabfrage ist ab iOS 9.3 bzw. Apple TV 3 möglich. Die Automation erfordert hingegen ein aktuelles Apple TV 4 bzw. iPad als HomeKit-Zentrale. Elgato Eve Motion ist in Kürze zum Preis von 49,95 Euro im Handel erhältlich.