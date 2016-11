Ein Blick in die Zukunft der Touch Bar

Zukunftskonzept

Als externes Gerät



Rendering von Hazza42 Rendering von Hazza42

Zeitprognose

Wenn Apple eine neue Eingabeform oder andere wichtige Neuerungen präsentiert, so kann man sich oft sehr sicher sein, dass diese nach und nach in allen Baureihen Verwendung finden. Erst in diesem Jahr kam beispielsweise Siri auf dem Mac an, nachdem iPhone-Nutzer bereits seit Ende 2011 auf den Sprachassistenten setzen konnten. Touch ID erreicht mit dem neuen MacBook Pro erstmals einen Mac - den Anfang hatte das iPhone 5s im Herbst 2013 gemacht, im iPad-Bereich wies erstmals das iPad Air 2 einen solchen Sensor auf. Selbst Multitouch, das mit dem iPhone des Jahres 2007 eingeführte Bedienkonzept, fand sehr bald auch auf dem Mac Verwendung. Mit OS X 10.7 Lion hatte Apple die Multitouch-Bedienung des Macs deutlich ausgebaut und zahlreiche Mehrfingergesten eingeführt. Schon in den Jahren zuvor war es möglich, mit zwei Fingern zu scrollen oder auf das Trackpad zu tippen.Man muss kein großer Hellseher sein, um auch bezüglich der Touch Bar des MacBook Pro 2016 eine Vorhersage zu machen. Es mutet zwar etwas seltsam an, dass die Touch Bar in einem der neuen Modelle mit 13"-Display nicht vorhanden ist, dennoch handelt es sich für Apple mit Sicherheit um eine Eingabeform der Zukunft. Ein guter Teil der Apple-Programme ist bereits auf Bedienung per Touch Bar angepasst, Logic Pro X soll wie gestern berichtet in absehbarer Zeit folgen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit finden die Anpassungen nicht nur statt, um die Funktionalität auf einer einzigen Baureihe zu verbessern.Stattdessen kann man wohl orakeln, dass auch die Touch Bar nach und nach in alle Produkte kommt. Dies ermöglicht auch eine Prognose für Apples externe Eingabegeräte. Momentan gibt es das Magic Keyboard, die Magic Mouse 2 sowie das Magic Trackpad. Auch auf iMac, Mac mini und Mac Pro ist damit grundsätzlich eine Trackpad-Bedienung wie die eines Apple-Notebooks möglich. Das aktuelle Portfolio an Eingabegeräten ist seit etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt, was allerdings noch einem ziemlich kurzem Produktzyklus entspricht.Sofern die Touch Bar nicht zum kompletten Rohrkrepierer wird, steht noch ein weiteres Produkt an, nämlich ein Magic Keyboard mit Touch Bar - oder etwas weiter hergeholt, eine externe Touch Bar ohne Tastatur. Erste Hinweise auf eine externe Touch bar tauchten erst kürzlich auf, denn Apple ließ sich bereits die Marke "Magic Toolbar" schützen. Angesichts der eingangs erwähnten Tradition, neue Technologien in alle Baureihen wandern zu lassen, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis entweder ein Magic Keyboard mit Touch Bar oder auch eine eigenständige Magic Toolbar erscheint. Unsere Prognose: Bis Herbst 2017 hat es die Touch Bar auf fast alle Geräte geschafft - und sei es als externe Erweiterung.