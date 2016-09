Die Produkthighlights der Woche – 4K Gaming-Monitore, Fun-Lautsprecher, Soundbars, iPhone-Kamera und mehr

in diesem Jahr relativ wenige Neuheiten aus dem Bereich Sommer-Gadgets

Die Produkthighlights der Woche:

Yamaha: Soundbar und Sounddeck für Heimkino-Einsteiger

booq: Neue Kameratasche und MacBook-Sleeves (Shop: )

Audio Exklusiv: Verstärker pur – mit DAC- und Phono-Option

UE ROLL: Mini-Lautsprecher Just For Fun

Canon: Superzoom-Kompaktkamera mit 1"-Sensor (Vorbestellen: )

Samsung: Zwei neue 4K Gaming-Monitore (Shop: )

DxO One: Brandneue Connected Kamera nur für iPhone und iPad

Auch wenn das Wetter hier in Norddeutschland derartige Gedanken kaum aufkommen lassen mag: so langsam macht sich das Sommerloch bemerkbar. Technik-News gab es natürlich auch in dieser Woche, aber die Zahl der Produktvorstellungen ist in den letzten Tagen und Wochen kontinuierlich zurückgegangen.Interessanterweise gibt es. Der in dieser Ausgabe vorgestellte Fun-Lautsprecher UE-ROLL ist da schon eine echte Ausnahme. Letztes Jahr wurden in diesem Zeitraum deutlich mehr Produkte für Spiel & Spaß im Freien vorgestellt. Aber vielleicht setzt auch hier eine gewisse Sättigung ein, denn ist der Markt für kleine, mobile Bluetooth-Lautsprecher oder wasserdichte In-Ear-Kopfhörer wirklich so groß, um jede Saison Dutzende neue Modelle in den Markt zu drücken? Ich denke, eher nicht. Zumindest kenne ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nicht viele Personen, die sich unbedingt einen kleinen Brüllwürfel an den Rucksack hängen oder damit baden gehen wollen. – Womit ich natürlich niemandem, der Spaß daran hat, zu nahe treten will.Weiter in vollem Gange ist hingegen die Konsolidierung der Computermonitor-Sparte. 4K/UHD ist nach anfänglichen Verzögerungen mangels ausreichend geeigneter Grafikkarten/Schnittstellen derzeit stark im Kommen. Nachdem zunächst nur 4K-Monitore im gehobenen bis oberen Preisbereich angeboten wurden, folgt nun eine wahre Schwemme von Geräten in der Preisklasse um oder unter 600 Euro und in verschiedenen Displaygrößen, meist zwischen 24 und 28 Zoll. Samsung ist in dieser Woche mit zwei 4K Gaming-Monitoren am Start.Dass doch noch nicht ganz Sommerloch ist, beweist die letzte Meldung über die DxO ONE Kamera. Hier empfehle ich allen iPhone- und iPad-Usern einen genaueren Blick, die sich eine bessere Bildqualität wünschen. – Viel Spaß beim Schmökern!