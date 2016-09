Es gab wieder reichlich Spannendes, Klangvolles, Exotisches, Innovatives, Hyperteures, absolut Bezahlbares und auch Kurioses für Technik- und Musikliebhaber zu entdecken.

"total überflüssig"

"weltverändernd, revolutionär"

Die Produkthighlights der Woche:

Buffalo MiniStation Extreme: Jetzt auch "wetterfest"

Transcend JetDrive für MacBooks jetzt mit bis zu 256 GB (Shop: )

myris: Ein Blick ersetzt das Passwort (Shop: )

Olympus: Limitierte E-M5 II Titan und zwei neue Pro-Objektive

Canon: Das neue 50-mm-Must-Have-Objektiv (Shop: )

Rough Rider: Feine Messenger Bag für Clint-Eastwood-Typen

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser REWIND-Ausgabe tummelt sich im Münchener Messezentrum MOC noch die internationale HiFi-Szene auf der "High End"-Messe. Ich bin schon fleißig dabei, die Entdeckungen der Show für Sie aufzubereiten. Ein ausführlicher, reich bebilderter Messebericht erscheint am nächsten Wochenende. Soviel kann ich schon mal verraten:Leider hat es die von mir bestellte Apple Watch Steel nicht rechtzeitig zu meinem Ausflug nach München geschafft. Zwischenzeitlich bekommen aber immer mehr Besteller der ersten ca. 10 Minuten eine Versandbestätigung, so dass ich hoffentlich auch bald meine Erfahrungen mit Apples neuem Tech- und Lifestyle-Gadget sammeln und für einen Erfahrungsbericht aufbereiten kann. Nach wie vor wird der Nutzen von Smartwatches – und von Apples Interpretation davon ganz besonders – im Netz kontrovers diskutiert. Wie so oft in der Vergangenheit dürfte die Wahrheit auch hier irgendwo in der Mitte zwischen Aussagen wieundliegen. – Schau'n mer mal!Doch nun erst mal einen schönen Sonntag allen Lesern und viel Spass mit den Neuheiten-Vorstellungen.