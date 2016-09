Die Auguren sind sich noch uneins, aber es könnte tatsächlich auf ein Automobil mit Apfellogo im Kühlergrill hinauslaufen.

Die Produkthighlights der Woche:

Praxistest: 2R-Tec Carbon Cover für iPhone 6 / Plus (Update)

iconBIT: Neue USB-Lader mit bis zu 10 Ports

Vier externe Speicherlösungen im Preis-Check

Naim präsentiert neue Streaming-Vorstufe

B&O PLAY: Stylischer Bluetooth-Speaker mit Henkel

BenQ: Bluetooth-Lautsprecher als Elektrostat

Die alles beherrschende Nachricht der letzten Tage war zweifelsohne die, Apple werde in den Markt für Automobile einsteigen – wobei längst noch nicht klar ist, was genau das bedeutet. Wird Apple tatsächlich bald ganze Autos verkaufen, oder vielleicht doch nur Grundlagenforschung betrieben, um später vielleicht als Zulieferer der Autoindustrie für Akkutechnik, Informations- und Kommunikationstechnik oder gar Steuerungssoftware für autonomes Fahren auftreten?Fest steht bislang aber nur, dass Apple eine Menge Personal rekrutiert und mobilisiert hat, um auf dem Gebiet tätig zu werden.Deutlich unspektakulärer ging es an der Gadget-Front zu. Nichtsdestotrotz finden Sie auch in dieser Ausgabe wieder einige nette Technik-Pretiosen und sogar noch einen Praxistest zu Ihrer Wochenendunterhaltung. Viel Spaß beim Schmökern.